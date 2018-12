Spotify Wrapped: como descobrir as músicas que você mais ouviu em 2018

O ano vai acabando, e os sites e serviços que a gente mais usa aproveitam para dividir conosco um pouquinho do que sabem sobre a gente. O Spotify, por exemplo, lançou nesta quinta (6) o Spotify Wrapped, misto de site e ferramenta que conta para você quais músicas e artistas você mais ouviu ao longo do ano.

–

Para descobrir é muito simples. Basta acessar o site SpotifyWrapped.com e fazer o login com sua conta do Spotify. Depois de alguns minutinhos processando, a ferramenta vai te contar quais músicas e artistas você mais ouviu, qual o seu perfil comparado com os outros usuários do site, e diz até quanto tempo ao longo do ano você passou ouvindo música.

–

Outra coisa muito legal que o Spotify faz é montar duas playlists sob medida para você, inspirado no seu ano. A primeira é com as 100 músicas que você mais escutou em 2018. A outra é com 50 recomendações de músicas diferentes das que você costuma ouvir, mas baseadas no seu gosto.

Aí basta compartilhar nas redes sociais seus resultados para curtir sua retrospectiva particular! Demais, né?