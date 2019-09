Streamings da Amazon e da Apple custam menos de 10 reais por mês no Brasil

Por que choras, Netflix? Essa é uma pergunta pertinente depois das novidades bombásticas lançadas pela Amazon e pela Apple nessa terça-feira (10). Ambas as empresas anunciaram lançamentos que são bem diferentes entre si, mas com um ponto em comum: o preço de seus respectivos serviços de streaming no Brasil.

A Amazon Prime Video, que já está no mercado brasileiro há algum tempo, agora custa 9,90 reais – antes o valor de 14,90 reais. E isso não é tudo: esse valor cobre a assinatura do serviço Amazon Prime, que tem vários outros benefícios, como frete grátis nas compras da Amazon e um streaming de música.

Poucas horas depois de a Amazon anunciar essa novidade, a Apple apresentou seus lançamentos em um evento na Califórnia. As estrelas da tarde foram os novos iPhones, mas também ficamos sabendo mais a respeito da Apple TV+, o streaming que será lançado mundialmente em novembro. E adivinha? O preço aqui no Brasil também será de 9,90 reais mensais.

Enquanto isso, o plano mais básico da Netflix custa 21,90 reais mensais atualmente . Ou seja: assinando o Amazon Prime Video e a Apple TV+ o valor somado é menor do que o da concorrente.

Será que isso fará diminuir o preço da Netflix? A gente não faz ideia, mas tudo é possível nesse novo cenário. Afinal, a Amazon já tem um catálogo cheio de atrações aclamadas – como “This is Us”, “Seinfeld” e as originais “Transparent”, “Fleabag” e “The Marvelous Mrs. Maisel” – e a Apple TV+ vem aí com séries originais promissoras, como “See” e “The Morning Show”.

Vamos esperar as cenas da próxima temporada!