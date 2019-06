Sucesso! ‘Toy Story 4’ atinge 100% de aprovação pela crítica especializada

É aclamação que você quer, @? ‘Toy Story 4‘ ainda nem estreou e já bateu recorde de críticas. A animação da Disney e Pixar registrou nada menos do que 100% de avaliações positivas no Rotten Tomatoes, site que reúne as críticas especializada da mídia.

A quarta parte da saga dos brinquedos tem causado incerteza entre os fãs, pois muitos duvidam que este filme conseguirá superar o final perfeito de ‘Toy Story 3‘ sem perder as estribeiras. Mas, para a alegria geral, todo mundo pode ir ao cinema tranquilo.

Algumas das descrições das 80 avaliações já feitas no Rotten dizem que muita surpresa está por vir. Kenneth Turan, do Los Angeles Times, escreveu: “‘Toy Story 4’ irá explodir sua mente de maneiras que você não estará preparado”. Já Lindsey Bahr, da Associated Press, conta: “Que isso seja uma lição para todos os cínicos da franquia: às vezes mais é realmente bom”.

–

Não é a primeira vez que a animação é tão aclamada positivamente. Toy Story 1 e 2 tiveram 100% de avaliação no site do Rotten. Isso iguala a franquia a outros filmes lendários que também tiveram a nota máxima, como ‘Cidadão Kane‘, ‘O Exterminador do Futuro‘ e ‘O Gabinete do Dr. Caligari‘. Apenas ‘Toy Story 3’ não possui 100% (porém ostenta incríveis 98%!).

O MdeMulher já assistiu ao longa e, olha, é bom demais! Além de te fazer rir, este é provavelmente o filme mais triste de toda a Disney.

Segure a ansiedade, pois a estreia está chegando! ‘Toy Story 4’ entra em cartaz nos cinemas de todo o Brasil no dia 20 de junho.