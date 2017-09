Sugestões para quem ficou órfão sem ‘Game of Thrones’

A sétima temporada de “Game of Thrones“ chegou ao fim e deixou um gostinho de quero mais! A oitava e última fase da trama deve começar a ser filmada em outubro, mas ainda não há previsão para a sua estreia. Por enquanto, o que se sabe é que a season finale contará com apenas seis episódios.

Assim, a espera pelas últimas emoções da série será longa, viu? Por isso, selecionamos algumas sugestões de séries e filmes para tornar esse período bem mais interessante. Vem ver!

Black Sails

A série é inspirada no clássico da literatura “A Ilha do Tesouro”, de Robert Louis Stevenson. Situada 20 anos antes dos eventos retratados no livro, a produção traz piratas e caçadores de recompensas, além de cenas de violência e sexo.

Imagine Me & You

Rachel (Piper Perabo) começa uma amizade com Luce (Lena Headey) e planeja apresentá-la a Cooper (Darren Boyd), que é amigo de seu companheiro, Heck (Matthew Goode). Porém, quando Luce revela ser lésbica, tudo muda.

Outlander

A série é uma adaptação da obra literária “A Viajante do Tempo”, da escritora Diana Gabaldon. A trama conta com viagens no tempo, transitando entre os anos 1945 e 1743, tem uma produção bem caprichada e mostra romances e muita fantasia.

Rememory

Gordon Dunn (Martin Donovan) criou um aparelho impressionante, capaz de gravar e reproduzir memórias, mas morreu às vésperas do lançamento. Sua esposa, Carolyn (Julia Ormond), descobre a invenção e conta com ela e com a ajuda de Sam Bloom (Peter Dinklage) para desvendar essa morte.

The Last Kingdom

Baseada no livro “Crônicas Saxônicas”, de Bernard Cornwell, a série mistura história e ficção. A trama narra a vida de Uhtred (Alexander Dreymon), um nobre que perde os pais em um ataque viking e é levado para ser criado por eles.

The Tudors

Para quem curte história e política, essa série é uma boa pedida. Os episódios narram a vida do Rei Henrique VIII da Inglaterra (Jonathan Rhys Meyers).

Vikings

As tramas e batalhas dos guerreiros nórdicos vão animar os fãs de “GoT”! Ambientada no fim do século 8, a série medieval traz drama, ação, guerra pelo poder e bastante sangue.

Westworld

A trama se passa em Westworld, um parque temático de alta tecnologia que simula o Velho Oeste. Lá, os visitantes são convidados a interagir com anfitriões sintéticos que simulam situações e emoções humanas. O elenco conta com Rodrigo Santoro em um dos papéis principais da série.