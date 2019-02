Super Bowl 2019: Saiba como assistir ao show de Maroon 5 pela TV e online

O Super Bowl, um dos maiores eventos esportivos do mundo, acontece neste domingo (03) e o Maroon 5 é a grande atração do halftime show, performance que acontece no intervalo do jogo. Os jogos de futebol americano duram 60 minutos, com dois tempos de 30 minutos.

A 53ª edição do evento começa às 21h30 (horário de Brasília) e terá transmissão exclusiva pelo canal de TV por assinatura ESPN. Quem não tiver acesso pela televisão pela conferir o evento fazendo download do WatchESPN, aplicativo do canal que está disponível tanto para Android quanto para iOS. Além disso, haverá transmissão ao vivo também pelo Twitter, na página oficial do Super Bowl.

–

Se você é muito fã dos jogos, a rede Cinemark vai transmitir o Super Bowl em seus cinemas com ingressos a partir de 60 reais a inteira e 30 reais a meia. Para consultar preços e salas participantes, clique aqui.

A banda estadunidense também trará convidados especiais como os rappers Travis Scott e Big Boi, que estão em ascendência atualmente. A apresentação do Maroon 5 deverá ter em torno de 15 minutos e o grupo subirá no palco onde Lady Gaga, Justin Timberlake e Madonna já fizeram performances em edições anteriores.