Taylor Swift cancela show após denúncias de crueldade contra animais

A Melbourne Cup, corrida de cavalos mais famosa e prestigiada da Austrália, ficou sem sua atração principal em 2019. Após protestos da Coalizão para a Proteção dos Cavalos de Corrida, Taylor Swift cancelou a apresentação que faria no evento em 5 de novembro.

Anunciado com muito barulho no começo do mês, este seria o único show de Swift em terras australianas neste ano – e arrastaria uma multidão, já que seu álbum mais recente, “Lover”, é o mais vendido naquele país no momento.

Embora a organização da Melbourne Cup tenha divulgado o cancelamento como “incompatibilidade de agendas”, tudo leva a crer que o motivo real tenha sido a série de denúncias da entidade protetora de animais. Assim que a apresentação foi anunciada, o grupo começou a postar nas redes sociais o que vem acontecendo na corrida desde 2013: seis cavalos morreram, incluindo um que foi sacrificado no ano passado por ter fraturado um ombro.

Entre as mensagens, destacaram-se afirmações fortes como “Taylor Swift colocou dinheiro à frente da compaixão”, “Cavalos são mortos por causa do dinheiro de apostas” e “Se Taylor se preocupa com outros animais como parece se preocupar com gatos, vai cancelar esse show e mostrar que a crueldade contra animais é inaceitável”.

Ainda não se sabe quem ocupará o horário em que Swift se apresentaria.