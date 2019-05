Teaser de ‘Toy Story 4’ mostra Bonnie montando seu novo brinquedo

Pode ficar feliz, porque além de ser sexta-feira (3), a Pixar divulgou mais um teaser do quarto filme de “Toy Story”. Dessa vez, o foco é mostrar como Bonnie transformou um garfo-colher em boneco – batizado de Garfinho.

A nova premissa do filme veio para lembrar aos telespectadores que a trama desse longa será sobre a garotinha que ficou com os brinquedos do Andy, quando ele foi para a faculdade. Entretanto, ao lado de Woody e Buzz Lightyear, Bonnie cria mais um boneco.

Como o teaser mostra, a menininha foi colocando peça por peça até criar o Garfinho. Só que justamente por ele não ser um brinquedo, pelo visto ele terá algumas dificuldades para se adaptar com sua nova vida.

Confira: