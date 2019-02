Tente não suspirar com Lady Gaga e Bradley Cooper nos bastidores do Oscar

Quem não se arrepiou todinha com a performance de Bradley Cooper e Lady Gaga no palco do Oscar, tocando “Shallow”, não está viva! A dupla, não satisfeita em brilhar nas telonas em “Nasce uma Estrela“, esfregou em nossas caras toda a química que têm juntinhos.

Agora, você precisa ver as fotos dos dois nos bastidores do Oscar. Passada a emoção da apresentação, eles saíram do palco abraçados.

Quem estava no backstage disse que Lady Gaga chegou perguntando se eles tinham mandado. bem. Que dúvida! Gaga abraçou Cooper e disse que estava “orgulhosa para caralho” da performance do amigo.

Mesmo cercados por um monte de gente, os dois permaneceram de mãos dadas, olho no olho, curtindo o momento.

Brilharam muito!