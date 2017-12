Teste: Qual livro você deveria levar na sua mala de férias?

Na hora de fazer as malas para viajar, alguns itens são indispensáveis: roupas suficientes para os dias em que você for ficar fora, carregador do celular, máquina fotográfica e, se no destino estiver quente, protetor solar e chapéu. E que tal completar a lista com um bom livro? Ele pode ajudar a passar o tempo ou mesmo ser o seu melhor companheiro em momentos em que você estiver sozinha.

Faça o teste e descubra, dentre alguns dos melhores lançamentos de 2017, qual é o melhor título para você levar nas férias. Será “A Fogueira” (Krysten Ritter), “A Noite da Espera” (Milton Hatoum), “Manual da Faxineira” (Lucia Berlin), “Outros Jeitos de Usar a Boca” (Rupi Kaur) ou “Tartarugas Até Lá Embaixo” (John Green)?