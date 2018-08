Thriller com Viola Davis promete ser um dos filmes mais incríveis do ano

OMG! Saiu o trailer do mais novo filme de Viola Davis e ele promete ser épico. É mistério, ação e um bando de mulheres fodas que você quer? Então “As Viúvas” vai ganhar seu coração.

O longa conta a história de quatro mulheres cujos maridos foram mortos em um assalto cercado de mistérios. Agora, elas estão em busca de vingança e quem lidera o plano é Veronica, a personagem de Viola. Michelle Rodriguez (de “Velozes e Furiosos”) também está no time.

A direção é de Steve McQueen, cara que ganhou o Oscar pelo ótimo “12 Anos de Escravidão”, e o roteiro é assinado por ele e por Gillian Flynn, autora dos livros “Garota Exemplar” e “Objetos Cortantes”. Esse é a primeira vez que Gillian trabalha num roteiro que não é baseado em algum de seus livros – “As Viúvas” é, na verdade, o remake de uma minissérie dos anos 1980.

O elenco conta ainda com nomes como Daniel Kaluuya (que concorreu ao Oscar por “Corra!”), Colin Farrell, Liam Neeson e Robert Duvall. Mas pelo trailer dá para ver que quem brilha mesmo são as mulheres, especialmente Viola Davis. A estreia acontece no dia 29 de novembro aqui no Brasil.