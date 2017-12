Se você é apaixonada por romances impossíveis e histórias que fogem do óbvio, “Todo Dia” é perfeito para você. O filme é uma adaptação do livro com o mesmo nome, do autor David Levithan, e nele, o amor é o que você sente pela pessoa, e não pela aparência.

Na história, o personagem principal se chama A, e apenas A, o motivo é simples: essa entidade, ou pessoa, acorda cada dia em um corpo diferente, sempre com a mesma idade que A teria se tivesse uma vida normal. Mas existem alguns detalhes que não mudam: A nunca irá acordar duas vezes no mesmo corpo, e sempre as trocas de corpos são entre pessoas próximas, então não corre risco de acordar em um Estado em um dia e em outro país 24 horas depois.

Após 16 anos vivendo dessa forma, A se acostumou a se adaptar ao estilo de vida da pessoa, e por isso nunca se envolve ou interfere na vida das pessoas. Mas tudo muda quando conhece Rhiannon, no dia em que A vive no corpo do namorado da menina.

Ao som de “What About Us”, da Pink, o trailer vai fazer você se apaixonar e torcer pelo casal.

A será interpretado por vários atores diferentes, como Justice Smith (The Get Down), Lucas Jade Zumann (A Entidade 2) e Katie Douglas. Rhiannon será vivida por Angourie Rice de “Dois Caras Legais“.

O filme estreia dia 23 de fevereiro nos Estados Unidos e ainda não tem data definida para o Brasil. Quem está ansiosa?