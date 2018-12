Tom Hanks poderá interpretar Geppetto em filme “com atores” de “Pinóquio”

Depois de anunciar novas versões de “Dumbo“, “Mulan“, “Aladdin” e o tão aguardado “O Rei Leão“, a Disney vai lançar mais um de seus clássicos em vesão live-action, ou “com atores”. Trata-se de uma adaptação de Pinóquio, uma das animações mais antigas dos estúdios, originalmente lançada em 1940.

De acordo com informações da revista Variety, o live-action de Pinóquio que, assim como no original vai contar a história do boneco de madeira que se transforma em menino com a ajuda de um grilo, será dirigido por Paul King e terá produção de Andrew Miano e Chris Weitz. A publicação informou, também, que existem grandes chances do ator Tom Hanks ser escalado para interpretar Geppetto, o criador e, depois, pai de Pinóquio no longa. Ainda não há data de estreia prevista para o filme, e nem nomes cotados para interpretar outros personagens icônicos, como a Fada Azul e o próprio Pinóquio.

Além da readaptação da Disney, “Pinóquio” também ganhará, nos próximos anos, uma nova versão feita pela Netflix, que será um musical sombrio em stop-motion produzido e dirigido em parceria com o diretor Guillermo del Toro (de “A Forma da Água“).