Trailer da versão de ‘Cats’ para o cinema é a coisa mais esquisita do ano

Ainda estamos meio embascadas pela experiência de assistir ao trailer do filme “Cats”, que é a versão cinematográfica do icônico musical da Broadway. Isso porque a estética nos pegou de surpresa: o longa apresenta atores “fantasiados” de gatos – com uma ajudinha da boa e velha computação gráfica.

Assim, o que vemos na tela é algo parecido ao que era mostrado nos palcos, só que essa é uma escolha bem inusitada para um filme. A gente estava esperando por algo nos moldes do remake de “O Rei Leão” – ou seja, com animais hiperrealistas feitos digitalmente. Afinal, teatro e cinema são plataformas bem diferentes.

Bom, sem mais delongas, você pode entender o tamanho da esquisitice assistindo ao trailer:

“Cats” é uma superprodução e o filme está sendo aguardadíssimo. No elenco, o nome mais comentado é o de Taylor Swift, mas temos também Jennifer Hudson, Idris Elba, Judi Dench, Ian McKellen, Rebel Wilson e James Corden. A direção é assinada por Tom Hooper, o mesmo nome por trás de “Os Miseráveis”, “O Discurso do Rei” e “A Garota Dinamarquesa”.

No Twitter, a galera também está um tanto quanto assustada com o trailer. Confira algumas reações:

Eu assistindo cats tentando gostar pic.twitter.com/oogEEwrH2I — Carousa (@carousa_) July 18, 2019

Meu pai esse filme Cats ta muito estranho… pic.twitter.com/o8PCaxl4Mj — lipe (@elevaidormir) July 18, 2019

Legal esse trailer de #Cats, mas acho que faltou alguém nesse elenco… pic.twitter.com/Qv3ok5rdb7 — Space Brasil (@spacebrasil) July 18, 2019

Cães assistem trailer de CATS pic.twitter.com/6T8HU0DVuv — Evandrelion (@evan_lima) July 18, 2019

Filme do Cats e Nina do Rá-tim-bum

Same energy pic.twitter.com/ep4EEo0s02 — Romulus (@romvllvs) July 18, 2019

Muito massa esse filme Cats que anunciaram pic.twitter.com/fjX9oN9xzU — Pitocs (@_Pitocs) July 18, 2019

Em contrapartida, muita gente correu pra mostrar que é muy expert em musicais da Broadway. Há quem defenda que a escolha por humanos “fantasiados digitalmente” de gatos era a única escolha possível, pois segue a estética dos palcos.

Eu imagino quando o pessoal descobrir que o musical de Cats na Broadway é assim pic.twitter.com/ugkxUvBNS2 — ً (@vitorcampelosux) July 18, 2019

para quem nunca viu nenhuma foto do musical de palco de cats pic.twitter.com/U1StqvqCNm — ju ꘩ lover (@dontblameju) July 18, 2019

Acontece que teatro e cinema são coisas diferentes, né? É 100% óbvio que um musical nos palcos irá contar com atores humanos vestidos conforme os mais variados personagens – sejam eles animais, monstros, plantas, candelabros etc. Mesmo assim, nada impede que as adaptações cinematográficas ADAPTEM esse formato.

Lógico que gosto não se discute, mas definitivamente não dá para dizer que essa escolha estética era a única possível.

Deixamos aqui, como exemplo, uma imagem que mostra a belíssima estética de “O Rei Leão” na Broadway. Os figurinistas tomaram a liberdade de não usar as referências cartunescas da animação e resolveram investir em elementos visuais do tribalismo africano:

–

Obviedades à parte, uma coisa é certa: o trailer despertou a nossa vontade de assistir ao filme. Genial ou apenas esquisito e preguiçosamente adaptado? Só saberemos ao certo no cinema.

A estreia do longa acontece em 20 de dezembro nos Estados Unidos e ainda não se sabe quando ele vai chegar ao Brasil.