Trailer de ‘Homem-Aranha’ indica spoiler BEM preocupante de ‘Vingadores’

O trailer de “Homem-Aranha – Longe de Casa” deixou os fãs da Marvel bem animados, mas uma série de detalhes está deixando muita gente com a pulga atrás da orelha. Isso porque o vídeo dá a entender que Tony Stark, o Homem de Ferro, está morto. E esse seria um baita spoiler de “Vingadores – Ultimato”.

Para início de conversa, o Tony não aparece no trailer, sendo que o cara é o mentor do Peter Parker – aliás, foi ele que desenvolveu o uniforme do Homem-Aranha. Mas isso não é um indício significativo o suficiente para indicar que o personagem de Robert Downey Jr. bateu as botas, certo? Só que há outros detalhes envolvidos:

Peter fica relutante em levar o uniforme de herói para a viagem à Europa; Nick Fury nunca havia entrado em contato com Peter antes; O cheque entregue por Happy Hogan em nome da empresa de Tony Stark foi assinado pela Pepper Potts e não pelo Tony; O Happy diz ao Peter que agora ele está sozinho; Antes de viajar, o Homem-Aranha está numa coletiva de imprensa falando sobre algo que parece ser bem importante.

tony stark não apareceu no trailer de spider man pic.twitter.com/XThXXcU6Zo — Laura (@tnrgaryen) January 15, 2019

mano tony stark era como se fosse o " pai "/ "mentor" do Peter, é claro que eu esperava que ele aparecesse no trailer de spider-Man Far from home — ste ARK (@stanzerada) January 16, 2019

Ninguem vai falar do facto que O TONY STARK NÃO AOAREVE NO TRAILER DO SPIDER-MAN. NOOOOOO N QUERO QUE ISTO SEJA VERDADE CRLL — André Filipe (@ElusiveAndrew) January 16, 2019

Preparo psicológico pra assistir esse trailer de spider man e não ver nenhuma menção a TONY STARK eu não tenho — ♡ (@AnnyCaroline__) January 15, 2019

Saiu o trailer de Spider-man Far From Home e: Tony Stark não apareceu

Happy dizendo pro Peter que ele ta sozinho

Nick Fury e Homem- Aranha primeiro encontro

Cena fofa do Peter e da Michelle MARVEL CUIDADO QUE EU SOU CARDÍACA — ÁRTEMIS 🌘 (@psenersrs) January 15, 2019

Mesmo com esses indícios, Peter está animado nas cenas do trailer. Ele não aparece cabisbaixo, como deveria estar caso o Tony tivesse realmente morrido.

Bom, e enquanto boa parte dos fãs está preocupada com o possível spoiler, tem muita gente chamando a atenção para um ponto bem válido: “Longe de Casa” é um filme do Homem-Aranha e não do Homem de Ferro. Ou seja, a participação do Tony no filme – e ainda mais no trailer – não é realmente obrigatória.

as pessoas assistindo o trailer de ffh e descobrir que o filme do spider man é sobre o Peter Parker e não sobre o Tony Stark pic.twitter.com/I48Vk7UB5U — Lary ENDGAME (@LeiaDane) January 15, 2019

gente vamos nos situar né?? tony stark não tem obrigação de aparecer no filme só porque vocês querem não! o filme não é dele, não é nada relacionado a ele. o filme é do SPIDER MAN, não do homem de ferro. galera chata do caralho — holls ︽✵︽ (@Avengerproud) January 15, 2019

o filme é sobre o spider man e tem gente reclamando porque o tony stark não aparece no PRIMEIRO trailer pic.twitter.com/LqQnYMuoGn — mateus (@yalloves) January 15, 2019

tony stark não tem obrigação nenhuma de aparecer no filme do spider man, ele deve tá bem belo na lua de mel deles e vcs fazendo um escândalo rsrs — ca (@fideliusdw) January 15, 2019

Em meio a tudo isso, só uma coisa é certa: teremos a resposta sobre esse talvez-spoiler apenas no dia 25 de abril, que é quando “Vingadores – Ultimato” estreia nos cinemas brasileiros. “Homem-Aranha – Longe de Casa” será lançado alguns meses depois, em 5 de julho.