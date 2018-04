Esta comédia romântica é uma mistura de “A Sogra” e “O Diabo Veste Prada”

Finalmente! O trailer de “Podres de Ricos”, comédia romântica baseada no best-seller “Crazy Rich Asians” do Kevin Kwan, foi divulgado na última terça-feira (24) e, nossa, a espera valeu a pena porque está simplesmente incrível!

Como esse tipo de filme com grande orçamento faz falta! Se você é fã do gênero, já deve ter percebido como, nos últimos anos, essas produções sobre os desencontros do amor ficaram cada vez mais escassas. Não mais!

A história, uma coisa meio “A Sogra” encontra “O Diabo Veste Prada” e “Gossip Girl”, narra o choque de Rachel Chu (Constance Wu), uma professora universitária de Nova York, ao descobrir que o namorado, o gatíssimo Nick Young (Henry Golding), é simplesmente um dos caras mais ricos de toda a ÁSIA! Melhor surpresa, vai!

Mas a encrenca começa mesmo quando, em uma viagem para o Singapura, ela conhece toda a família dele e, bem, não é recebida de uma forma, digamos, calorosa. Eleonor (Michelle Yeoh), a mãe dele, não gosta nada da ideia de uma “pessoa comum” e vai fazer a nora passar por todo tipo de humilhação possível até fazê-la voltar para os Estados Unidos – e sem o boy.

Espere por roupas luxuosas, mansões, homens sem camisa, NÚMEROS DE DANÇA COREOGRAFADOS e muitas lágrimas! O melhor de tudo? Um elenco completamente asiático!

E, ó, quem leu o livro garante: a história tem todos os clichês do gênero, sim, mas guarda algumas ótimas surpresas!O filme estreia lá fora em agosto e ainda não tem data para chegar por aqui.

Assista ao trailer