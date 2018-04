Três bailarinas gordas arrasaram ao lado de Beyoncé no Coachella

As apresentações de Beyoncé no festival Coachella, nos Estados Unidos, arrancaram elogios generalizados. No show de pouco mais de uma hora e meia a cantora fez uma bela homenagem à negritude e cantou os maiores hits. Isso, todo mundo viu. O que talvez nem todo mundo tenha percebido é que, no time de bailarinas dela, havia três dançarinas gordas.

As bailarinas Noelle Rodriguez e as irmãs Jore Marshall e Amari Marshall tiveram a oportunidade de fazer parte das apresentações históricas no Coachella. “3 dançarinas pesadas dançando com a rainhas Beyoncé. Uma experiência poderosa da qual jamais me esquecerei”, escreveu Jore na legenda do post no Instagram, em que agradeceu aos coreógrafos JaQuel Knight e Chris Granted pela oportunidade.

As irmãs Marshall ganharam um momento de grande destaque no show, durante a coreografia de “Baby Boy”, em que puderam dançar lado a lado com Beyoncé.

A presença das três dançarinas gordas no palco foi muito celebradas nas redes sociais. “Eu pirei quando vi isso! Você não tem ideia do efeito que ver vocês no palco tem em mim! Você é uma das minhas inspirações”, disse uma seguidora de Amari. “Fiquei muito feliz em ver todos os tipos de corpo representados no palco. Realmente mágico”, disse outra seguidora.