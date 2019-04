TUDO o que você precisa saber antes de assistir a ‘Vingadores: Ultimato’

‘Vingadores: Ultimato’ é a grande estreia dessa semana nos cinemas. Após 11 anos de filmes do universo da Marvel, a saga do grupo de super-heróis mais querido do mundo chega ao fim em um desfecho intrigante e imperdível.

Durante todo esse tempo, muita coisa foi lançada – entre filmes individuais e sequências de ‘Vingadores’. Isso pode confundir a cabeça de alguns fãs, ou de quem não está muito habituado às histórias. Para aqueles que vão conferir a produção nas telonas a partir dessa quinta-feira (25), o MdeMulher resolveu dar uma ajudinha: separamos as principais informações da trajetória dos Vingadores para você relembrá-las antes de ver ‘Ultimato’. Obviamente, aqui é uma terra coberta de SPOILERS de filmes antigos. Se você não quer lê-los, é melhor parar por aqui.

‘Ultimato’ se passa depois dos acontecimentos de ‘Guerra Infinita’, quando Thanos dizimou metade das criaturas vidas e deixou bilhões de pessoas – inclusive os Vingadores – sem seus parentes e familiares. O vilão conseguiu reunir as seis Joias do Infinito (Poder, Tempo, Mente, Espaço, Realidade e Alma) e, ao estalar os dedos, transformou os seres vivos em pó.

Uma coisa importante para se lembrar é o caminho que os personagens percorram até chegar ali. São, sim, muitos deles reunidos para associar tudo, mas há acontecimentos fundamentais para a construção da narrativa que culmina nesse desfecho. Os heróis sempre estão conectados em algum ponto.

Para ilustrar esses fatos, iremos usar os personagens que restaram no fim de ‘Guerra Infinita’ para, então, entrar no âmbito de quais filmes você deve assistir para se preparar para este evento final. São eles: Capitão América, Homem de Ferro, Thor, Máquina de Combate, Hulk, Viúva Negra, Gavião Arqueiro, Nebulosa e Rocket Raccoon.

Grupo original dos Vingadores terá ajuda de novos aliados em ‘Ultimato’. Grupo original dos Vingadores terá ajuda de novos aliados em ‘Ultimato’.

O Homem-Formiga se junta posteriormente ao grupo de heróis, como mostra o trailer de divulgação do filme. Ele estava preso no reino quântico quando Thanos fez o que fez. O Gavião estava em prisão domiciliar durante os acontecimentos de ‘Guerra Infinita’ e agora retorna nesta sequência.

Valquíria não apareceu no anterior, mas foi confirmado pelos showrunners que ela está viva. Já a Capitã Marvel, outra super-heroína icônica, entrará na trama de ‘Ultimato’ com sede de vingança. Depois dos relatos de seu filme individual, lançado em março deste ano, a personagem viajou pelos outros planetas da galáxia e presenciou o rastro da destruição causada por Thanos antes de ele ter a Terra como próximo alvo. Por isso, sua aparição na trupe dos Vingadores só acontece agora, num momento mais que definitivo.

Nunca um vilão tão poderoso como Thanos havia aparecido até então. Isso fez com que a base dos super-heróis precisasse ser somada com aliados. É aí onde se encontra a graça de ‘Ultimato’. Este é o momento em que diversos personagens se encontram para realizar um único objetivo, que é salvar a vida na Terra.

Capitão América é um personagem conhecido como o primeiro vingador desde seu filme homônimo, lançado em 2011. Quem o chama para a iniciativa ‘Vingadores’ é Nick Fury, o antigo diretor da agência secreta S.H.I.E.L.D, que tenta manter a segurança global depois da Segunda Guerra Mundial. Steve Rogers assumiu o codinome de Capitão América devido à sua força massiva e ao seu objetivo que era preservar a paz entre as pessoas.

Ele divide a “liderança” do grupo com o bilionário Tony Stark, o Homem de Ferro, aquele que todos conhecem. Próximo a eles, a Viúva Negra sempre está coagindo nas situações e participando das questões cruciais. Tanto é que ela aparece em outros filmes além dos ‘Vingadores’ – como ‘Homem de Ferro 2’ e ‘Capitão América 2: O Soldado Invernal’. Outro presente nos momentos de tensão é o Máquina de Combate, colega muito próximo de Tony Stark.

Hulk é um dos personagens mais populares da franquia e também está presente no enredo dos super-heróis. O mais distante que já esteve dos Vingadores foi quando ele lutou contra Thor em ‘Ragnarok’.

Rocket Raccoon e Nebulosa em ‘Vingadores: Ultimato’ Rocket Raccoon e Nebulosa em ‘Vingadores: Ultimato’

Nebulosa, Rocket Raccoon e Homem-Formiga são personagens inseridos mais recentemente no catálogo da Marvel, então talvez você possa não conhecê-los muito bem (ou só os conhece de vista). Nebulosa é filha de Thanos e irmã mais nova de Gamora, integrante dos Guardiões da Galáxia. Ela era inicialmente fiel e devota ao pai, porém se rebela e passa a lutar contra ele.

Rocket Raccoon também é um dos Guardiões e é conhecido por ser um guaxinim muito fofo – mas não se engane, porque o bichinho é hostil às vezes. Ele foi preso no espaço junto a outros detratores – Peter Quill, Drax e Gamora – e foi assim que se tornou um membro do time.

Da esquerda para a direita: Gavião Arqueiro, Homem-Formiga e Nebulosa retornam ao desfecho da Marvel. Da esquerda para a direita: Gavião Arqueiro, Homem-Formiga e Nebulosa retornam ao desfecho da Marvel.

O Homem-Formiga é um personagem que teve sua história retratada em 2015 em um filme solo. Scott Lang é um homem que usou as chamadas “partículas Pym” para salvar sua filha de um sequestro. Com elas, ele se tornou o herói capaz de controlar sua massa e altura com muita facilidade.

Tudo isso pode ser conferido com total clareza se você acompanhar a linha do tempo de filmes da Marvel. Veja quais longas você TEM QUE assistir para processar corretamente todos os fatos e, logo em seguida, a sequência cronológica deles até ‘Ultimato’:

1- Capitão América: O Primeiro Vingador (2011)

2- Homem de Ferro 3 (2012)

3- Os Vingadores (2012)

4- Guardiões da Galáxia Vol. 2 (2017)

5- Capitão América: Guerra Civil (2016)

6- Vingadores: Era de Ultron (2015)

7- Thor: Ragnarok (2017)

8- Vingadores: Guerra Infinita (2018)

9- Homem-Formiga e a Vespa (2018)

10- Vingadores: Ultimato (2019)

Se você quer uma experiência completa, de ponta a ponta, o ideal seria ver todos os 22 filmes. Caso consiga fazer isso, você deve seguir essa ordem:

1- Capitão América: O Primeiro Vingador (2011)

2- Capitã Marvel (2019)

3- Homem de Ferro (2008)

4- Homem de Ferro 2 (2010)

5- Homem de Ferro 3 (2013)

6- Os Vingadores (2012)

7- Thor (2011)

8- O Incrível Hulk (2008)

9- Thor: O Mundo Sombrio (2013)

10- Capitão América 2: O Soldado Invernal (2014)

11- Guardiões da Galáxia (2014)

12- Guardiões da Galáxia Vol. 2 (2017)

13- Doutor Estranho (2016)

14- Capitão América: Guerra Civil (2016)

15- Homem-Formiga (2015)

16- Vingadores: Era de Ultron (2015)

17- Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2017)

18- Pantera Negra (2018)

19- Thor: Ragnarok (2017)

20- Vingadores: Guerra Infinita (2018)

21- Homem-Formiga e a Vespa (2018)

22- Vingadores: Ultimato (2019)

Com esta lista e com as informações ditas lá acima, você já está preparada! Bora curtir essa estreia fenomenal?