Tudo que você vai encontrar na CCXP 2017

Estivemos na Comic Con Experience 2017 (CCXP) nessa quinta-feira (7) para conferir o que está rolando por lá esse ano. O evento rola em São Paulo até domingo (10) e é hoje a maior feira geek do mundo.

Caso você nunca tenha ido a CCXP, nós temos uma boa e uma má notícia para te dar. A boa é que há realmente MUITA coisa para ver – e comprar! A má é que você vai precisar encarar filas extensas para as melhores atrações e as lojas são abarrotadas de gente. Os painéis com celebridades também serão concorridíssimos.

Mas nem só de marcas famosas e celebridades é feita a CCXP. Um dos espaços mais legais da feira é a Alameda dos Artistas, onde você encontra dezenas de quadrinistas e ilustradores. Os mais famosos são disputados, lógico, mas há também um monte de artistas independentes e pouco conhecidos.

Vale muito a pena gastar um tempinho garimpando o que há nessa área. Os homens são maioria entre os expositores, mas há muitas minas incríveis por lá também. Nesse setor, a galera vende sua arte a preços camaradas e dá para comprar desde ilustrações exclusivas até bijuterias e camisetas – além de HQs, é claro.

Confira aqui o que você ver por lá:

Estandes e experiências

Warner, Sony, Netflix, HBO, Nickelodeon e vários outros estúdios de cinema e TV estão proporcionando experiências na feira. No estande da HBO, por exemplo, você pode sentar no trono de ferro e “matar” white walkers. No da Warner você vira o Aquaman para tirar uma foto ao melhor estilo “pôster de cinema”. No da Fox há um pequeno circuito de desafios inspirados em “Maze Runner”.

Um dos estandes mais inusitados é, sem dúvida, o dedicado ao “Deadpool”. Nele é possível ganhar uma tatuagem de graça, desde que você tope eternizar o personagem na pele.

Olha só o T-Rex passando na sua timeline pra avisar que o Painel da Universal Pictures na @ccxpoficial já tá quase começando, e a expectativa para #JurassicWorld: Reino Ameaçado só aumentando! Com certeza vem novidade por aí!#JurassicWorld2 #CCXP17 A post shared by Universal Pictures Brasil (@universalpicsbr) on Dec 7, 2017 at 2:10pm PST

Comprinhas básicas

Algumas são básicas, outras nem tanto! Na CCXP você encontra mimos fofos dos seus personagens favoritos e consegue adquirir figuras colecionáveis exclusivas. Jogos e histórias em quadrinhos também tem aos montes, lógico. Um dos grandes destaques da feira esse ano é a loja especial do Harry Potter. Em formato de castelo, ela é uma das atrações mais concorridas da CCXP 2017 e a fila para entrar é enorme.

Há uma série de lojas genuinamente focadas no universo nerd e marcas como Riachuelo e Grendene, por exemplo, também possuem estandes na feira – com produtos relacionados à cultura pop, lógico. Além disso, na Alameda dos Artistas é possível conhecer dúzias de ilustradores e quadrinistas independentes. Vale a pena apoiar essa galera e levar para casa trabalhos muito incríveis a preços justos.

CCXP de Studio Geek 😃 #studiogeek #ccxpdestudiogeek #ccxp #ccxp17 #ccxp2017 A post shared by Studio Geek (@studiogeek_) on Dec 8, 2017 at 6:36am PST

Gente famosa

Atores de Hollywood e quadrinistas consagrados por quem entende do assunto estão na feira para sessões de autógrafo e painéis. A agenda das celebs pode ser conferida AQUI. Veja quem são as mais aguardadas:

Alicia Vikander – estrela de “Ex-Machina” e vencedora do Oscar por “A Garota Dinamarquesa”, ela estará na CCXP para promover o filme “Tomb Raider: A Origem”.

Will Smith – o eterno “Fresh Prince of Bail-Air” vem divulgar seu filme na Netflix: “Bright”.

Danai Gurira – a Michonne, de “The Walking Dead” também é uma das protagonistas de “Pantera Negra”, a mais nova aposta da Marvel no cinema.

Nick Jonas – Ele é um dos protagonistas do remake de “Jumanji”, que estreia em janeiro.

Dean-Charles Chapman – o Tommen, de “Game of Thrones” acabou sendo confirmado de última hora, no lugar de Nikolaj Coster-Waldau – que interpreta o Jamie.

Hafþór Júlíus Björnsson – o Montanha de “Game of Thrones”também estará por lá – do alto de seus 2,06 metros.

Esse momento é nosso! Horários e valores disponíveis para Fotos & Autógrafos com Danai Gurira. E para melhorar, nossa guerreira também estará por 2 horas, recebendo os fãs, dia 08 de dezembro. Acesse o site, confira todas as informações e compre seu voucher. Link na descrição 😀 A post shared by Comic Con Experience (@ccxpoficial) on Nov 29, 2017 at 4:31pm PST

Arenas e auditórios

São neles que rolam os debates com celebridades e especialistas em games, cinema, HQs etc. O mais badalado é o auditório do Cinemark, cuja fila é bem longa. Dá para conferir a programação completa de todos os painéis disponíveis AQUI. Vale lembrar que o auditório Unlock é restrito a quem pagou mais caro para estar na CCXP.

Praça de alimentação

Pode ficar sossegada que há muitas opções de comida espalhadas pela feira. Os preços são meio salgados, como em qualquer evento, mas você pode levar seus próprios snacks se preferir. A Ruffles está com um estande distribuindo salgadinhos de graça, mas você vai ter que encarar uma fila para conseguir essa barbada. Bebidas alcoólicas são proibidas lá dentro, mas do lado de fora há uma simpática casa de madeira da Erdinger, vendendo cerveja e comidinhas alemãs.

Cosplay

Não é novidade para ninguém que os cosplayers são uma atração à parte em eventos geek. Há muitos deles espalhados pela CCXP e todos os dias rola um desfile com 100 cosplayers previamente selecionados, seguido da Parada Cosplay Experience. O desfile conta com jurados e, no domingo, haverá a grande final do concurso de cosplay.

Para a criançada

Diversos estandes contam com atividades kids friendly e alguns são especialmente pensados para os pequenos – como o da Nickelodeon, que tem até fraldário. Em se tratando de compras, prepare-se para quebrar o cofrinho, pois há muitos produtos infantis, como brinquedos e roupas fofas.