Pouco se sabia sobre “O Escolhido”, a primeira produção brasileira de suspense sobrenatural original da Netflix. Na manhã de quarta (13), o mistério começou a ser revelado. Trata-se de uma trama cheia de misticismo, lendas e um enigmático – e carismático- líder espiritual numa comunidade isolada do Pantanal.

Em coletiva de imprensa, a Netflix trouxe os roteiristas e os protagonistas para falar mais sobre o projeto, até então, guardado a sete chaves. “Vamos falar sobre a cultura dos líderes espirituais. Nos aproximamos do Pantanal e criamos uma mitologia para incorporar as tantas lendas que existem na região e no Brasil”, contou Raphael Dracon, roteirista ao lado de Carol Munhoz. Ambos são famosos por livros de fantasia e se aventuram agora na série da Netflix. “A ideia era retratar mesmo os regionalismos, o folclore, o místico e as crenças locais. A gente mostra a fé das pessoas, independente da religião”, pontuou a roterista.

–

Baseada na história mexicana “Niño Santo”, a série de 7 capítulos traz encabeçando o elenco Paloma Bernardi e o novato nas telinhas Renan Tenca, o tal escolhido do título. Gravado em Natividade, Tocatins, parte dos figurantes era formada por moradores e isso trouxe mais naturalidade para a ambientação da série. “Foi uma imersão gravar lá, porque a gente sentia essa misticidade na rotina”, contou Paloma, que adorou a vivência em Suça, uma dança regional. “Dava pra absorver este outro tempo que o povoado vive, mais manso, menos corrido. Quando vi já tava falando num tom mais lento”, contou Renan, ator que vem do teatro de São Paulo.

Entenda a trama

Uma médica humanista viaja até um pequeno vilarejo do Pantanal para vacinar a população contra uma mutação do zika vírus. Por lá, ela se envolve num jogo psicológico com um misterioso líder religioso local e uma seita que comanda o povoado. “Lúcia é um a mulher muito da medicina e da ciência e que quer curar as pessoas. Ela é corajosa e vai atrás do que acredita”, conta Paloma sobre sua protagonista.

Por um breve clipe que conferimos, pudemos ver a chegada de Lúcia e sua equipe médica no povoado às margens do rio. E pelo climão de suspense, já deu pra perceber que os forasteiros irão enfrentar um ambiente hostil.

No trailer exclusivo para os jornalistas no evento, o clima pesa ainda mais. Um homem sangrando é levado a um “altar” e questionado se aceita “o escolhido”. Aflição e spoiler: a câmera corta bem quando um pedaço de vidro de garrafa é colocado no pescoço do cara.

A série ainda não tem data de estreia, mas está prometida para chegar ao streaming ainda em 2019. Será que vai bombar?