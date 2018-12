‘Turma da Mônica – Laços’ ganha trailer perfeito (e com Rodrigo Santoro!)

Em tempos de live action super na moda (vide “Aladdin“, “O Rei Leão” e outros muito aguardados), a HQ mais popular do Brasil não podia ficar de fora. Com estreia prevista para 27 de junho, “Turma da Mônica – Laços” ganhou o primeiro trailer. E o filme promete!

A turminha, formada por Mônica (Giulia Benite), Magali (Laura Rauseo), Cebolinha (Kevin Vechiatto) e Cascão (Gabriel Moreira) tem de resolver um mistério: o sumiço do cão Floquinho, desaparecido de uma hora para a outra. Com a união das habilidades de cada um, a turminha parte para a aventura, encontrando pelo caminho outros personagens consagrados como o Louco, interpretado por Rodrigo Santoro.

O galã brasileiro, que hoje tem uma carreira sólida no exterior, encarou uma prótese de nariz e uma peruca para incorporar o personagem clássico da Turma da Mônica. Ele está irreconhecível! O ator declarou que ficou muito feliz com a possibilidade de dar vida ao Louco no live action. E já dá para ver no trailer que o filme vai ser muito divertido.

Assista ao trailer!