Uhu! Maroon 5 volta ao Brasil em 2020; confira o preço dos ingressos

Maroon 5 estará de volta ao Brasil! A banda liderada por Adam Levine se apresentará em cidades brasileiras mais uma vez e deve passar por São Paulo, Brasília, Recife e Rio de Janeiro em março de 2020. A última vez que eles se apresentaram por aqui foi em 2017, quando foram headliners do primeiro dia do Rock In Rio (quando Lady Gaga cancelou a participação dela e ficou ~devastada~).

O público paulista poderá curtir ao vivo os sucessos da banda, como Sugar e Girls Like You, no dia 1º, no Allianz Parque. Já os fãs brasilienses deverão ir ao Mané Garrincha no dia 3. Em Recife, a banda se apresentará na esplanada do Classic Hall, no dia 5. A passagem pelo solo brasileiro se encerra no dia 7, na Jeunesse Arena, no Rio de Janeiro.

O preço dos ingressos varia de R$ 140 a R$ 690. A venda para o público geral começa já neste mês, no dia 28, às 10h00, no site da Eventim. Para quem quiser comprar nas bilheterias físicas, as vendas iniciarão no mesmo dia, mas a partir das 12h00. Já os clientes do cartão Elo poderão adquirir os ingressos na pré-venda exclusiva nos dias 25 e 26 de novembro.

Os shows fazem parte da turnê pela América Latina. Maroon 5 ainda vai passar pela Cidade do México, no México; Santiago, no Chile; Montevidéu, no Uruguai; Buenos Aires, na Argentina e Bogotá, na Colômbia.