Um brasileiro acaba de ser indicado ao Oscar de Melhor Filme

Talvez você não reconheça o nome de Rodrigo Teixeira, mas esse é um dos brasileiros mais influentes de Hollywood atualmente. Ele está concorrendo ao Oscar de Melhor Filme, pois trabalhou como produtor em “Me Chame Pelo Seu Nome” – nessa categoria a estatueta é dada aos produtores e não ao diretor do longa.

Nascido em Bagé, no Rio Grande do Sul, Rodrigo foi a Los Angeles tentar a vida e, logicamente, ouviu muito “não” em sua trajetória. Nos últimos anos, porém, a estrela do cara começou a brilhar. Ele é um dos produtores de “A Bruxa” – considerado um dos melhores filmes de terror da década – e de “Frances Ha”, filme que alavancou a carreira de Greta Gerwig – cineasta que acaba de ser indicada ao Oscar de Melhor Diretor.

É bem verdade que “Me Chame Pelo Seu Nome” não é o favorito ao prêmio. Vai ser difícil desbancar “Três Anúncios Para Um Crime”, mas não custa torcer, né?

E esse não é o único brasileiro na lista dos indicados ao Oscar 2018. O carioca Carlos Saldanha é diretor da animação “O Touro Ferdinando”, que também está no páreo. Mesmo nome por trás de “Rio” e co-diretor de “A Era do Gelo”, Carlos é o brasileiro mais badalado das animações atualmente.