Um dos próximos ‘Animais Fantásticos’ vai realmente se passar no Brasil

No início do mês a J.K. Rowling já havia dado pistas sobre a novidade e agora é oficial: um dos próximos filmes da franquia “Animais Fantásticos” vai realmente ter cenas no Brasil! No Rio de Janeiro, mais especificamente.

A confirmação foi dada pelo ator Eddie Redmayne, interprete do bruxo Newt Scamander, em entrevista à Folha de S. Paulo. Ainda não se sabe quando as filmagens vão acontecer, mas os fãs do universo Harry Potter já podem comemorar.

“Não estava sabendo, então saí do voo e alguém me disse: ‘Só para você saber, um dos próximos filmes será no Rio de Janeiro’. Uau, vamos para o Rio! Tive muita sorte de passar um tempo na cidade com a minha filha e a minha mulher durante a Olimpíada. Foi um período maravilhoso!”, disse Eddie.

Ao todo, “Animais Fantásticos” conta contará com cinco filmes. O segundo longa da saga, “Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald”, chegou aos cinemas nessa quinta-feira (15).