‘Um Lugar Silencioso’ tem tudo pra ser o filme de terror do ano

O terror é talvez o gênero que mais causa decepção no cinema atualmente, mas algumas boas surpresas tem surgido nos últimos anos. Prova disso é o ótimo “Corra!”, de 2017, que lotou os cinemas do mundo inteiro e até rendeu o Oscar de Melhor Roteiro Original para Jordan Peele – além de outras três indicações à estatueta.

Mas qual será o próximo grande hit do terror? Atualmente, as apostas apontam para “Um Lugar Silencioso”, que estreia por aqui na próxima quinta-feira (5).

Protagonizado por Emily Blunt, o filme conta a história de uma família que mora no campo e precisa fugir de criaturas misteriosas. Para isso, eles tem que ficar em completo silêncio, pois os monstros são atraídos pelo som.

Além de ter uma sinopse e trailers bem promissores, as críticas também são muito animadoras. No IMDb, o maior portal de cinema do mundo, a nota do filme é 8,4 – numa média calculada com base nas notas de 1.866 pessoas que já assistiram ao longa em exibições de pré-lançamento. Já no Rotten Tomatoes, site que ~mede a temperatura~ da crítica especializada, “Um Lugar Silencioso” tem 100% de aprovação atualmente. Aí não é para menos que as expectativas estejam lá em cima.

Outra coisa que chama a atenção no filme é uma curiosa semelhança com “Corra!”. Assim como no filme que bombou em 2017, “Um Lugar Silencioso” também é assinado por um cara que, até ontem, não tinha qualquer familiaridade com o terror e que tornou-se famoso por fazer comédia na TV. O diretor, corroteirista e coprodutor executivo John Krasinski foi uma das revelações da série “The Office” e já concorreu a dois Emmys por produzir o hilário “Lip Sync Battle” – além de uma indicação por “The Office”.

Seriam os comediantes as novas galinhas dos ovos de ouro do terror? Ainda é meio cedo para saber, mas se essa fórmula continuar rendendo bons filmes, melhor para a gente!