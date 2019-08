Veja a lista com todos os vencedores do VMA 2019

Na última segunda-feira (26), Newark, nos Estados Unidos, foi palco de uma grandes premiações do mundo pop: o MTV Video Music Awards 2019, conhecido popularmente como VMA. Com a competição, foram eleitos os melhores videoclipes e artistas do ano.

Diferente do ano passado em que a cerimônia foi morna, dessa vez muitos artistas deram literalmente um show no palco. Taylor Swift recriou todo o cenário de verão do clipe ‘You Need To Calm Down’, que já soma mais de 120 milhões de visualizações no YouTube. A cantora levou para casa dois prêmios com essa música: ‘Melhor Clipe com Mensagem’ e ‘Melhor Clipe do Ano’.

Quem também chamou a atenção foi Normani. Depois de abrir shows de Ariana Grande e se dedicar ainda mais à carreira depois da pausa do grupo Fifth Harmony, a cantora arrasou e não foi pouco no VMA. Além de colocar todo mundo para dançar com ‘Motivation’, ela fez uma coreografia solo de deixar todo mundo de queixo caído. Haja rebolado ali, viu?

E, claro, foi impossível não ter um surto com Shawn Mendes e Camila Cabello cantando a música ‘Señorita’ mais juntos e shallow now do que nunca. Com muitos olhares e toques, o público foi à loucura com dois momentos em que eles dividiram o microfone e quase se beijaram. A música resultou no prêmio de ‘Melhor Colaboração’ para os cantores.

Veja a lista completa dos ganhadores do VMA 2019:

Clipe do ano

21 Savage ft. J. Cole – a lot

Billie Eilish – Bad Guy

Ariana Grande – thank u, next

Jonas Brothers – Sucker

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Remix)

Taylor Swift – You Need to Calm Down

Artista do ano

Cardi B

Billie Eilish

Ariana Grande

Halsey

Jonas Brothers

Shawn Mendes

Música do ano

Drake – In My Feelings

Ariana Grande – thank u, next

Jonas Brothers – Sucker

Lady Gaga & Bradley Cooper – Shallow

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Remix)

Taylor Swift – You Need to Calm Down

Artista revelação

Ava Max

Billie Eilish

H.E.R.

Lil Nas X Lizzo

ROSALÍA

Melhor colaboração

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Remix)

Lady Gaga & Bradley Cooper – Shallow

Shawn Mendes & Camila Cabello – Señorita

Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco – ME!

Ed Sheeran & Justin Bieber – I Don’t Care

BTS ft. Halsey – Boy With Luv

Melhor pop

5 Seconds of Summer – Easier

Cardi B & Bruno Mars – Please Me

Billie Eilish – Bad Guy

Ariana Grande – thank u, next

Jonas Brothers – Sucker

Taylor Swift – You Need to Calm Down

Melhor hip-hop

2 Chainz ft. Ariana Grande – Rule the World

21 Savage ft. J. Cole – a lot

Cardi B – Money

DJ Khaled ft. Nipsey Hussle & John Legend – Higher

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus – Old Town Road (Remix)

Travis Scott ft. Drake – SICKO MODE

Melhor latino

Anuel AA, Karol G – Secreto

Bad Bunny ft. Drake – MIA

benny blanco, Tainy, Selena Gomez, J Balvin – I Can’t Get Enough

Daddy Yankee ft. Snow – Con Calma

Maluma – Mala Mía

ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho – Con Altura

Melhor dance

The Chainsmokers ft. Bebe Rexha – Call You Mine

Clean Bandit ft. Demi Lovato – Solo

DJ Snake ft. Selena Gomez, Ozuna & Cardi B – Taki Taki

David Guetta, Bebe Rexha & J Balvin – Say My Name

Marshmello & Bastille – Happier

Silk City & Dua Lipa – Electricity

Melhor rock

The 1975 – Love It If We Made It

Fall Out Boy – Bishops Knife Trick

Imagine Dragons – Natural

Lenny Kravitz – Low

Panic! At The Disco – High Hopes

twenty one pilots – My Blood

Melhor vídeo com mensagem

Halsey – Nightmare

The Killers – Land of the Free

Jamie N Commons, Skylar Grey ft. Gallant – Runaway Train

John Legend – Preach

Lil Dicky – Earth

Taylor Swift –You Need to Calm Down

Melhor R&B

Anderson .Paak ft. Smokey Robinson – Make It Better

Childish Gambino – Feels Like Summer

H.E.R. ft. Bryson Tiller – Could’ve Been

Alicia Keys – Raise A Man

Ella Mai – Trip

Normani ft. 6lack – Waves

Melhor K-POP

BTS ft. Halsey – Boy With Luv

BLACKPINK – Kill This Love

Monsta X ft. French Montana – Who Do You Love

TOMORROW X TOGETHER – Cat & Dog

NCT 127 – Regular

EXO – Tempo

