Veja as principais estreias que chegam aos cinemas nesta semana (17/1)

Mais uma semana, mais estreias quentinhas no cinema! Chega às telonas nesta quinta-feira uma nova leva de filmes, e dentre as produções temos dois destaques.

Da nossa lista de filmes mais esperados deste ano, ‘Como Treinar o Seu Dragão 3‘, da DreamWorks, e ‘Vidro‘, do diretor M. Night Shyamalan, finalmente estreiam, para a alegria dos fãs. Mas tem outras produções legais também! Quer saber mais?

Confira todas as estreias desta quinta (17/1):

Como Treinar o Seu Dragão 3

Sinopse: Soluço realiza um grande sonho: encontrar um lugar pacífico onde todos os dragões possam viver tranquilamente. Seu parceiro, Banguela, encontra uma companheira, chamada Fúria da Luz, que é da mesma raça que a sua. Porém, a harmonia de todos está em cheque quando novos inimigos surgem no lar dos dragões.

Gênero: Animação/Aventura

Vidro

Sinopse: David Dunn (Bruce Willis) investiga o psicopata Kevin Wendell Crumb (James McAvoy), mais conhecido como A Besta. Enquanto isso, Elijah Price (Samuel L. Jackson), o Sr. Glass, surge com segredos terríveis envolvendo os dois rapazes.

Gênero: Suspense/Mistério/Ficção Científica

Maus Momentos no Hotel Royale

Sinopse: O decadente hotel El Royale recebe a visita de sete estranhos que escondem segredos inimagináveis. Mas tudo está para mudar em apenas uma noite.

Gênero: Drama, Thriller

O Favorito

Sinopse: O senador democrata Gary Hart (Hugh Jackman) é o favorito na disputa da eleição presidencial de 1988 nos EUA. O que vai lhe custar este cargo é o flagra que sofreu com uma amante, sendo que ele é casado.

Gênero: Biografia/Drama

O Peso do Passado

Sinopse: Erin Bell (Nicole Kidman) é uma policial que infiltrou-se entre bandidos para obter informações. O plano deu errado, gerando uma tragédia que marca a sua vida para sempre. Anos mais tarde, ela reencontra pistas da mesma gangue e volta a persegui-los. Nicole Kidman concorreu ao Globo de Ouro pelo papel.

Gênero: Drama/Suspense

Cafarnaum

Sinopse: O libanês Zain (Zain Al Rafeea) tem apenas 12 anos de idade e vive num cortiço com os pais, que sempre estão ausentes devido ao trabalho. Ao saber que sua irmã, de 11 anos, terá que se casar com um homem adulto, o menino foge de casa. Ele encontrará outras crianças que, assim como ele, estão vivendo nas ruas. Foi indicado ao Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro.

Gênero: Drama

O Último Homem

Sinopse: Um soldado com transtorno de estresse pós-traumático acredita que o mundo está acabando e constrói um abrigo subterrâneo para sobreviver à catástrofe que está por vir.

Gênero: Ação/Drama/Ficção Científica

Praça Pública

Sinopse: Castro (Jean-Pierre Bacri) é um aposentado famoso da TV que se envolve em tretas numa festa na casa de sua antiga produtora, Nathalie (Léa Drucker), que se mudou para o interior. Assuntos desconversados agora serão pauta.

Gênero: Comédia Dramática

Eu Não Sou uma Bruxa

Sinopse: Uma garota de 8 anos é acusada de feitiçaria em sua vila, na Zambia, e exilada em campos de bruxas no meio do deserto.

Gênero: Drama

Memórias de Dor

Sinopse: Baseado no romance semi-autobiográfico de Margaret Duras, a trama conta a história da sobrevivência da esposa de um ativista de resistência, que foi preso e deportado durante a ocupação nazista na França.

Gênero: Drama

Temporada

Sinopse: Juliana (Grace Passô) deixa o interior de Minas Gerais e vai morar em Belo Horizonte. Ela consegue um trabalho e passa por situações inusitadas que são novidade em sua vida, além de ter que lidar com a crise em seu casamento.

Gênero: Drama

All These Small Moments

Sinopse: Um adolescente se apaixona por uma mulher mais velha que encontrou no ônibus e agora precisa lidar com essa paixão repentina e com o fato de que seus pais estão vivendo uma péssima fase no casamento.

Gênero: Drama

Normandia Nua

Sinopse: Georges Balbuzard (François Cluzet) é prefeito da cidade de Mêle sur Sarthe, na Normandia, que está passando por uma tremenda crise econômica. Quando um fotógrafo (Toby Jones) – que retrata multidões nuas – passa pela cidade, ele enxerga uma oportunidade de salvar o povo.

Gênero: Comédia Dramática