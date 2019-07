Não sabemos você, mas a gente ama uma comédia. Se for com Anne Hathaway, adoramos mais ainda! Por isso, estamos preparando junto com a Universal, uma sessão vip apenas para convidadas do MdeMulher! Vamos assistir juntas à pré-estreia de ‘As trapaceiras’, no dia 23, no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo. Já sabemos que vamos rir muito, com direito à champanhe e pipoca!

O filme é um remake do clássico “Os Safados”, comédia de 1988 estrelada por Michael Caine e Steve Martin, que só pelo nome já dá pra imaginar o enredo, né? Neste reboot, assinado pelos menos roteiristas do original, os dois golpistas são vividos por Anne e por Rebel Wilson. As trapaceiras têm estilos bem diferentes, mas se unem pra dar um único golpe em um bilionário.

O filme estreia nos cinemas de todo Brasil na próxima quinta-feira (25).

Ah! E separamos um trechinho exclusivo dos bastidores só pra te dar um gostinho: