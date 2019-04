Veja e ouça as músicas que Sam Smith deve tocar no Lollapalooza Brasil

Fãs do Sam Smith, o dia finalmente chegou! O britânico se apresenta nesta sexta (5) no Lollapalooza Brasil, que acontece em três dias na cidade de São Paulo. Quatro anos depois de passar pelo país no Rock in Rio de 2015, ele está mais maduro e com mais repertório – e deu uma amostra disso na quinta (4), em uma versão pocket do Lolla, patrocinada por uma marca de carros.

Quer se preparar e saber quais músicas Sam Smith deve tocar no show do Lolla? Fizemos um levantamento baseado nas mais recentes apresentações que ele fez pelo mundo. Esteja você pessoalmente no Lollapalooza ou acompanhando pela TV ou internet, vai ser a maior curtição.

1. Dancing With a Stranger

2. I’m Not the Only One

3. Lay Me Down

4. I Sing Because I’m Happy

5. Omen

6. Nirvana

7. I’ve Told You Now

8. Like I Can

9. Restart

10. Baby, You Make Me Crazy

11. Say It First

12. HIM

13. Money on My Mind

14. La La La

15. Latch

16. Too Good at Goodbyes

17. Promises

18. Stay With Me

19. Pray

Quer mais? Preparamos uma playlist com as músicas do setlist para você ouvir: