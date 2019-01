Veja quais filmes e séries chegam na Netflix em fevereiro

Fevereiro já se aproxima e a Netflix já liberou seu catálogo do mês! São 12 séries, 12 filmes de ficção, 5 documentários e especiais e ainda 5 produções para a família e a criançada.

Confira quais são as 34 estreias de fevereiro na plataforma de streaming.

SÉRIES

DIA 01/02

Boneca Russa

Do que se trata? Série de humor negro, conta a história de Nadia (Natasha Lyonne), uma mulher que morre e volta a viver repetidas vezes, sem entender muito bem por que isso acontece com ela.

Quem vai gostar? Fãs de “Orange is the New Black” vão adorar rever a protagonista Lyonne, a Nicky da série prisional. A atriz Dascha Polanco, que interpreta a prisioneira Diaz, também faz uma participação especial.

Sempre Bruxa

Do que se trata? Uma série colombiana (sim!) sobre uma bruxona do século 17 que viaja no tempo e se vê na cidade de Cartagena, no presente.

Quem vai gostar? Fãs de séries de bruxa, como a nossa querida “Sabrina”, e também quem gosta de séries faladas em espanhol, como “A Casa de Papel” e “Elite”.

Nightflyers

Do que se trata? Um thriller psicológico sobre uma tripulação de exploradores que viajam em uma nave espacial às vésperas da destruição da Terra.

Quem vai gostar? Quem gostar do estilo de narrativa de ‘Game of Thrones’ pode gostar da série, pois as duas estão sob comando do mesmo criador, George R. R. Martin.

Station 19

Do que se trata? A rotina trabalhosa da equipe de bombeiro de Seattle. O que se torna mais complicado é como eles lidam com as missões diárias além de seus problemas pessoais.

Quem vai gostar? Fãs de ‘Grey’s Anatomy’ ficarão satisfeitos. A série é um spin-off da produção famosa de Shonda Rhimes.

DIA 08/02

Mandou Bem – México

Do que se trata? Uma versão mexicana da série que traz confeiteiros caseiros e suas criações incríveis

Quem vai gostar? Fãs de séries culinárias, além daqueles que já conhecem ‘Mandou Bem’.

–

One Day at a Time (Temporada 3)

Do que se trata? Uma família americana com raízes em Cuba, composta por uma mãe recém-divorciada e ex-militar que precisa cuidar de seus filhos.

Quem vai gostar? Aqueles que gostam de séries de comédia sitcom, como ‘Friends’, ‘How I Met Your Mother’ e ‘Two and a Half Man’.

DIA 14/02

Dirty John – O Golpe do Amor

Do que se trata? John Meehan é um enfermeiro que já passou por diversos relacionamentos abusivos, até que se envolve com uma mulher que é capaz de fazer qualquer coisa em legítima defesa.

Quem vai gostar? Quem gosta do gênero thriller. Connie Britton, da primeira temporada de ‘American Horror Story’ divide a tela com Eric Bana.

DIA 15/02

The Umbrella Academy

Do que se trata? O milionário Sir Reginald Hargreeves adotou sete crianças para treiná-las a lutar contra o mal. Quando ele morre misteriosamente, os jovens terão que lidar com vários problemas que estão por vir.

Quem vai gostar? Quem gostar de muita ação e aventura. A queridíssima Ellen Page integra ao elenco!

DIA 22/02

Supermães

Do que se trata? Quatro mães precisam conciliar filhos, trabalho, amor e a vida agitada de Toronto.

Quem vai gostar? Quem gosta de uma boa comédia envolvendo mães e filhos pode dar uma chance a esta!

–

Go! Viva do seu jeito

Do que se trata? A talentosa Mia tem a oportunidade de estudar em uma academia de dança famosa, onde conhece a filha popular do dono da companhia.

Quem vai gostar? Quem gosta de séries mais infantis e com conteúdo leve.

–

DIA 25/02

Ash vs. Evil Dead (Temporada 3)

–

Do que se trata? Uma praga ameaçar acabar com a humanidade e Ash é forçado a enfrentar seus demônios.

DIA 26/02

Shadowhunters: Os Intrumentos Mortais (Temporada 3)

–

Do que se trata? Baseado na série de livros. A vida de Clary Fray muda drasticamente quando ela descobre que faz parte de uma raça que caça humanos e tem sangue de anjo.

FILMES

DIA 01/02

Velvet Buzzsaw

Do que se trata? Suspense satírico ambientado em Los Angeles, onde artistas caros pagam um preço alto quando a arte se choca com os negócios.

Dear Ex

Do que se trata? Sanlian descobre, após a morte do marido, que ele deixou um estranho chamado Jay como beneficiário do seguro de vida.

Ressurreição

Do que se trata? Clavius é um poderoso romano que vai resolver o mistério sobre o que aconteceu com Jesus semanas depois de sua crucificação.

DIA 08/02

Árvore de Sangue

Do que se trata? Um casal descobre segredos sombrios de seus ancestrais ao escrever a história em comum das famílias de ambos.

Dumplin’

Do que se trata? Wlliowdean é uma adolescente gorda que entra em um concurso de beleza como forma de protesto. O filme tem Jennifer Aniston no elenco.

High Flying Bird

Do que se trata? Ray Burke é um agente esportivo que trava uma batalha entre a liga de basquete e os jogadores do time.

DIA 15/02

Até que a Gente te Separe

Do que se trata? Duas amigas desiludidas decidem criar a Breaker Upperes, uma empresa que separa casais por dinheiro.

Yucatán

Do que se trata? Dois ladrões competem entre si para ver quem consegue roubar um ex-padeiro que ganhou milhões na loteria

Um Namorado para Minha Mulher

Do que se trata? Chico está cansado de seu casamento e decide seguir a dica dos amigos: contratar um amante sedutor para que ele se envolva com sua esposa.

DIA 22/02

O Fotógrafo de Mauthausen

Do que se trata? Um ex-soldado da Espanha está preso no campo de concentração Mauthausen e se trona fotógrafo para tentar sobreviver.

Paddleton

Do que se trata? Dois vizinhos se tornam muito amigos e um deles tem câncer terminal. Quando o outro descobre, a amizade toma um profundidade que eles nunca imaginaram.

DIA 28/02

Megarromântico

–

Do que se trata? Uma arquiteta cética convicta acorda em seu maior pesadelo: em uma comédia romântica – e ela é a protagonista.

DOCUMENTÁRIOS E ESPECIAIS

DIA 05/02

Ray Romano: Right There, Around the Corner

DIA 08/02

Remastered: As Duas Mortes de Sam Cookie

–

DIA 14/02

Ken Jeong: You Complete Me, Ho

–

DIA 15/02

Larry Charles’ Dangerous World of Comedy

–

DIA 22/02

Chef’s Table

–

CRIANÇAS E FAMÍLIA

DIA 01/02

Zoe e Raven: Valentine’s Day

–

Vera: Dia do Coração

–

Disney – Elena de Avalor

DIA 08/02

As Épicas Aventuras do Capitão Cueca (Temporada 2)

DIA 15/02

O Príncipe Dragão