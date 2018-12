Veja quais os memes, celebridades, filmes e séries mais buscados em 2018

‘Year In Search‘ é um espaço disponibilizado todos os anos pelo Google para mostrar o que as pessoas mais pesquisaram na plataforma em determinada época. Agora, no final do ano, a empresa já liberou quais foram as coisas mais buscadas pelas pessoas em 2018.

O panorama dos resultados mais pesquisados envolve categorias por país, continente e global e aqui no Brasil tivemos alguns dos assuntos – ou pessoas – que bombaram neste ano.