15 álbuns musicais que prometem chegar com tudo em 2019

Diversos artistas nos presentearam com ótimos trabalhos em 2018. Surgiram novas vozes e algumas das que já conhecemos, infelizmente, não lançaram trabalhos novos. Mas isso está para mudar.

Listamos os 15 artistas que lançarão álbuns este ano e que são muito aguardados pelos fãs de música. Alguns deles foram confirmados, outros ainda não temos muitas informações, mas a probabilidade é bem grande!

Vamos lá, então?

ARTISTAS COM ÁLBUNS CONFIRMADOS

Alguns álbuns de artistas que amamos foram confirmados em uma lista publicada pela Polydor Records, gravadora que distribui o material de grandes nomes da música mundial em países da Europa.

Outros trabalhos foram anunciados pelos próprios cantores e mal podemos esperar para curtir todos eles! Confira:

Lady Gaga

Lady Gaga ganhou a atenção do público no cinema com ‘Nasce Uma Estrela‘ e também pela trilha sonora que rendeu a “Shallow” prêmios da crítica. Mas o que falta mesmo para alegrar ainda mais o coração de seus fãs é o álbum que tanto pedem a ela. E neste ano parece que finalmente virá. A cantora aparece em primeiro na lista da gravadora Polydor, então agora falta pouco para ouvirmos algo inédito!

Madonna

A visionária do pop deu uma entrevista à revista Women’s Wear Daily em que conta que seu álbum novo chegará em 2019, ou seja, tem muitos hinos vindo por aí! Como Madonna está morando em Portugal, será que teremos influências de lá em seu novo trabalho? Resta-nos aguardar.

The Black Eyed Peas

O grupo icônico estará de volta com um álbum novinho em folha. Mas calma! Infelizmente não teremos Fergie junto aos integrantes Will.i.am, Apl.de.ap e Taboo. Entretanto, isso não significa que não tenha coisa boa vindo por aí, não é? Afinal, é o The Black Eyed Peas.

Kendrick Lamar

Kendrick Lamar, rapper aclamado pela crítica, volta em 2019 com mais um álbum que deverá chocar e impressionar seus seguidores. ‘DAMN.‘ foi um grande sucesso de 2017 e este novo trabalho pode ser um dos grandes destaques de 2019 também!

Selena Gomez

Selena Gomez havia lançado dois singles – “Bad Liar” e “Fetish” – antes de fazer uma pausa por conta de seu tratamento contra o Lúpus, uma doença crônica que atinge o sistema imunológico. A cantora já passou pelo tratamento e agora seu nome aparece na lista da Polydor, indicando que tem álbum novo vindo em algum momento deste ano!

Lana Del Rey

A maravilhosa Lana Del Rey lançou duas canções no final de 2018 (“Mariners Apartment Complex” e “Venice Bitch“) e uma recentemente com um título ENORME (“hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but i have it“). Agora o próximo passo é lançar o tão esperado álbum ‘Norman Fucking Rockwell‘, que promete ser o trabalho mais intrigante de sua carreira.

Zedd

Zedd é produtor, DJ e sabe fazer uma boa música de balada. Já trabalhou com vários nomes da música, como Lady Gaga, Selena Gomez e Troye Sivan, e chegou o momento de um álbum novo! Sua música “The Middle“, com Maren Morris e Grey é hit mundial e teve indicação no Grammy!

Carly Rae Jepsen

A injustiçada do pop Carly Rae Jepsen, do hit famosíssimo “Call Me Maybe“, voltará este ano com um álbum novo. A cantora havia lançado em 2015 o seu segundo álbum ‘E-MO-TION‘ e um ano depois o EP ‘E-MO-TION Side B‘, ambos muito bem avaliados pela crítica. Recentemente, ela lançou a deliciosa “Party For One” e nós já queremos o álbum inteiro!

Backstreet Boys

Nossos queridinhos, os Backstreet Boys, vão voltar com tudo! ‘DNA‘ é o título do novo projeto do grupo e deve chegar às plataformas de streaming no dia 25 de janeiro. A banda que completou 25 anos de carreira em 2018 foi indicada ao Grammy 2019 com a mais nova canção “Don’t Go Breaking My Heart“.

Seu Jorge

No cenário nacional, Seu Jorge é um dos que prometem grande novidades para 2019. Com letras em português e inglês, o álbum “O Outro Lado” terá canções inéditas e regravações, tendo a participação de Maria Rita, Milton Nascimento e Zap Mama. Ainda não há data de lançamento.

Rihanna

Três anos após o enigmático álbum ‘ANTi‘, Rihanna deve trazer novos sons para a gente em breve! A cantora respondeu um fã no Instagram que questionava sobre quando teríamos algo inédito para ouvir. O comentário dela veio com apenas com quatro números: “2019”.

Ariana Grande

2018 rendeu muito assunto em torno de Ariana Grande e 2019 promete o mesmo. Em menos de 1 mês de “hiato” entre o último single do álbum ‘Sweetener‘ e o single surpresa ‘thank u, next‘, Ariana já havia anunciado seu quinto álbum de estúdio, que deve chegar a qualquer momento.

Cardi B

Cardi B não está pra brincadeira! A rapper indicada ao Grammy de Álbum do Ano com ‘Invasion of Privacy‘ já está finalizando seu segundo álbum de estúdio e deve ser lançado ainda no primeiro semestre de 2019.

Avril Lavigne

A princesinha Avril Lavigne lançou dois singles no ano passado, “Tell Me It’s Over” e “Head Above Water“, que também é o nome do seu próximo álbum. A nova era da cantora é mais intimista, mais pop – e os fãs estão ansiosíssimos.

Meghan Trainor

Após adiar o álbum ‘TREAT MYSELF‘ duas vezes, Meghan Trainor – da inesquecível “All About That Bass” – finalmente lançará seu terceiro trabalho no próximo dia 25. Vem hit por aí!