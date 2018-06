Vem ver o primeiro trailer do filme live-action da ‘Turma da Mônica’

Segura essa nostalgia, Brasil! A “Turma da Mônica” finalmente vai ganhar um filme live-action – ou seja, com atores de verdade – e o primeiro trailer foi lançado nessa quinta-feira (28). Trata-se de um teaser com apenas um minutinho de duração e ele não revela basicamente nada sobre a trama – apenas mostra Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão caminhando em meio à natureza.

O longa se chama “Turma da Mônica – Laços” e ele é baseado na aclamada grafic novel de mesmo nome, feita por Lu Cafaggi e Vitor Cafaggi a partir do universo criado por Maurício de Sousa. Quem comanda a direção do filme é Daniel Rezende, cineasta indicado ao Oscar pela edição de “Cidade de Deus”. Esse é o primeiro trabalho dele voltado ao público infantojuvenil. A adaptação dos quadrinhos para o cinema foi feita pelo roteirista Thiago Dottori, de “VIP’s”.

O elenco do filme conta com quatro atores mirins desconhecidos até então: Giulia Benitte (Mônica), Kevin Vechiatto (Cebolinha), Laura Rauseo (Magali) e Gabriel Moreira (Cascão). Paulo Vilhena e Monica Iozzi também atuam no longa. Ainda sem data de estreia, “Turma da Mônica – Laços” chega aos cinemas em 2019.