“Ver mulheres heroínas nas telas é importante”, diz atriz de ‘As Panteras’

‘As Panteras‘ é o grande lançamento dos cinemas deste mês de novembro e toda a internet – inclusive nós – está ansiosíssima para conferir esse novo reboot da franquia. Com Naomi Scott, Kristen Stewart e Ella Balinska, o longa dirigido por Elizabeth Banks (que também produz e atua nele!) é um filme que traz como protagonistas três mulheres fortes e independentes – e isso é bom demais.

Em um mercado cinematográfico onde as produções do gênero de ação são ocupadas majoritariamente por personagens masculinos, ‘As Panteras’ é um ótimo exemplo de que as mulheres podem, sim, entreter e dar um show nas telonas. Um ótimo exemplo disso é o recente ‘Exterminador do Futuro: Destino Sombrio‘ que, mesmo com todas as suas falhas, ainda assim é um filme em que as mulheres traçam a história.

–

E é isso que as atrizes vêm reafirmando durante a divulgação do novo filme. A Sony Pictures Brasil concedeu ao MdeMulher, com exclusividade, uma entrevista das protagonistas e da diretora em que elas falam um pouco mais sobre a importância de ter um núcleo feminino representativo nos cinemas.

Kristen disse que se sentiu muito à vontade em trabalhar com a diretora e com uma equipe muito acolhedora. “Ela (Elizabeth Banks) fez eu me sentir capaz… e é por isso que ela fez esse filme. O modo como nós, mulheres, podemos fortalecer umas às outras… porque nos conhecemos a fundo […] Temos mais voz, e a união faz a força”, diz a atriz.

A diretora ainda revelou que sua intenção sempre foi fazer um filme que inspirasse todas as garotas. “Eu queria fazer algo importante para as mulheres e meninas. (Mostrar) a celebração do que as mulheres podem realizar, juntas”, contou Banks.

Falta pouco para a estreia! ‘As Panteras’ chega aos cinemas no dia 14 de novembro.

Assista à entrevista na íntegra: