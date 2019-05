Versão de Paula Fernandes e Luan Santana para ‘Shallow’ é detonada na web

View this post on Instagram

#Repost @hugogloss with @repostapp ・・・ Juntos e Shallow Now! Recebam, em primeira mão, o refrão de “Juntos”, a versão de Paula Fernandes e Luan Santana para o super hit “Shallow” de Lady Gaga e Bradley Cooper! A releitura escrita pela mineira e aprovada pela Mother Monster chega às plataformas digitais neste domingo (19)! “Juntos” integrará o novo DVD de Paula, “Origens”, a ser gravado em 12 de junho! Luan cantará juntinho dela na ocasião… Já quero muita química igual no Oscar! Kkkkkk (Video: @paulafernandes) Tá chegando a hora… frio na barriga, porém a certeza que vão curtir muito "Juntos"! @luansantana, meu Bradley, nossa filha está nascendo! Dia 19/05 em todas as plataformas digitais!