Vídeo faz mix simplesmente genial entre GoT e ‘Como Treinar Seu Dragão’

Saiu um vídeo de divulgação do filme ‘Como Treinar O Seu Dragão 3′ e ele é brilhante. Kit Harington, ator da série ‘Game of Thrones‘, aparece interagindo com o nosso querido Banguela em um “teste de elenco”. Ele faz diversas referências ao universo da série e o pequeno dragão, é claro, se diverte e tira sarro junto com ele.

O intérprete de Jon Snow na produção da HBO dá voz ao personagem Eret na animação da DreamWorks. A trama acompanhará o personagem Soluço e a conquista de seu grande sonho: encontrar um lar seguro para viver com os dragões.

Banguela vai encontrar uma companheira parecida com ele, porém mais selvagem e atrevida. Tudo fica bem até o momento em que grandes perigos começam a aparecer e exigem da dupla uma reação para salvar suas espécies.

Assista ao vídeo de divulgação:

‘Como Treinar O Seu Dragão 3’ chega aos cinemas do Brasil no dia 17 de janeiro de 2019.