Vídeo inédito de ‘O Rei Leão’ mostra trecho de “Hakuna Matata”

Faltam quase duas semanas para a estreia de ‘O Rei Leão‘ e já estamos cantarolando ‘Hakuna Matata’. Para dar um gostinho do que está por vir, a Disney liberou um novo vídeo dos bastidores de gravação e apresentou, pela primeira vez, um trecho dessa canção.

Nele, Donald Glover, Beyoncé, Seth Rogen e os demais atores aparecem ensaiando as vozes de seus personagens. A grande surpresa foi exatamente o momento em que Seth e Billy Eichner começaram a cantarolar as frases de ‘Hakuna Matata’. Logo em seguida, surge uma cena do filme em que os bichinhos aparecem cantando.

Veja o momento exato:

Eu tô SUR-TAN-DO com esse trecho de Hakuna Matata😍 #TheLionKing pic.twitter.com/yeFQFCxy8q — Blog Espaço Livre (@BlogEspacoLivre) July 2, 2019

Novas imagens

A Disney também divulgou novas imagens de divulgação do filme. As fotos individuais mostram cada personagem com o seu respectivo dublador. Veja:

