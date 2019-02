Vídeo mostra primeiras cenas dos bastidores do novo “A Bela e a Fera”

Estamos na maior ansiedade para o novo filme de “A Bela e a Fera”, dessa vez com atores de verdade em vez de desenho animado. Agora a novidade é um trechinho do vídeo com cenas de bastidores do filme, que mostra um diálogo. Dan Stevens, o maravilhoso Matthew Crawley de “Downton Abbey” interpreta a Fera, Emma Watson interpreta a Bela.

Nosso coração até bateu mais forte!

Bela: “O que você está lendo?”

Fera: “Nada”

Bela: “Guinevere e Lancelot…”

Fera: “Rei Arthur e a Távola Redonda”

Bela: “Mesmo assim, é um romance”

Fera: “Soa diferente”

E então o diretor Bill Condon fala sobre como se sentiu quando soube que a Disney queria fazer a versão com atores do clássico de nossas infâncias: “Quando algo é tão perfeito, para que se apressar?” Mas ele explica que hoje, com a tecnologia atual, podemos reproduzir ideias que antes só eram possíveis no desenho. E eles mostram o quê? A cena do jantar!

No vídeo ainda podemos ver imagens que tínhamos mostrado aqui, como a nova cara dos maravilhosos Lumière e Cogsworth.

Esse pequeno trecho faz parte de um extra que estará no Blu-Ray comemorativo do desenho “A Bela e a Fera”, que será lançado em 6 de setembro. O que mais será que eles mostram nesse Blu-Ray? Queremos ver!