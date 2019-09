Vimos ‘Coringa’ e podemos dizer: é perturbador e muito aterrorizante

‘Coringa‘ é um filme MUITO esperado por todos os fãs do vilão do Batman. Até mesmo quem não é muito familiarizado com o universo da DC Comics sabe que ele é um personagem totalmente único e que há muitos mistérios ao redor de sua história – e quer saber como este novo filme vai se desdobrar após tantas opiniões diversas. O MdeMulher já assistiu e adianta: é absolutamente perturbador.

O novo longa de Todd Phillips, que estreia na próxima quinta-feira (4), apresenta uma versão da origem do palhaço assassino impressionante e extremamente assustadora. Uma vez que filmes de antagonistas vinham sendo feitos sob um viés mais despretensioso, ‘Coringa’ quebra essa sequência e apresenta uma figura cruel e fria sem nenhuma dó.

Aqui, os comentários acerca da provável indicação de Joaquin Phoenix para Melhor Ator no Oscar 2020 fazem sentido. O ator entrega uma performance excepcional e domina por completo todas as cenas do longa.

Em 'Coringa', Joaquin Phoenix não deixa ninguém brilhar a não ser sua versão do palhaço assassino.

O que torna ‘Coringa’ tão emblemático é o fato de que a trama não é tão distante da nossa realidade. O filme lida muito com atos e consequências, vistas a partir de um grande problema vivido pelo personagem – que só veio piorando com o passar do tempo.

Obviamente, o personagem não é um modelo a ser seguido e, no final dos créditos, tudo o que se passa na cabeça do espectador é medo e espanto. Espanto por ser uma obra audiovisual impactante por si só. E medo por já termos visto figuras como o Coringa protagonizarem episódios violentos na vida real. Parece um filme de terror contemporâneo.