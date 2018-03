‘Vingadores: Guerra Infinita’: novo trailer tem cenas inéditas

Falta pouco mais de um mês para a estreia de “Vingadores: Guerra Infinita” e os fãs da Marvel estão em polvorosa com o novo trailer, lançado nessa sexta (16). É sem dúvidas a maior reunião de heróis em um só filme na história do cinema!

Na nova prévia do filme, dá para sentir o poder de destruição do vilão Thanos (Josh Brolin). Gamora (Zoe Saldana) fala sobre as origens do malvadão e alerta: “ele pode destruir tudo em um estalar de dedos”. Dá para ver também que o Capitão América não vai ter medo de enfrentar Thanos – e que Peter Quill (Chris Pratt) e o Homem de Ferro (Robert Downey Jr) vão se estranhar. Emoção e boas risadas garantidas.

Além do trailer, hoje foi lançado um novo pôster, sensacional!

Quem aí está ansiosa? Aaaaaah chega logo, 26 de abril!