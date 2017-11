‘Vingadores: Guerra Infinita’: veja o novo visual dos personagens

Uma das maiores franquias de Hollywood está de cara nova! O terceiro filme da saga “Vingadores” traz mais personagens para o elenco e ainda conta com o visual repaginado dos heróis que conhecemos e adoramos.

O trailer oficial do filme ainda não foi divulgado e há boatos de que isso só vai acontecer depois do lançamento de “Star Wars: Os Últimos Jedi“. Porém, a última edição da Vanity Fair traz uma surpresa incrível para quem é fã do universo Marvel. São quatro capas diferentes com as primeiras fotos oficiais de “Vingadores: Guerra Infinita”! Olha só:

1. Com Falcão, Homem de Ferro, Thor e Viúva Negra

2. Com Visão, Capitão América, Gavião Arqueiro, Máquina de Combate e Vespa

3. Com Hulk, Pantera Negra, Feiticeira Escarlate e Homem-Formiga

4. Com Homem-Aranha, Pepper Potts, Peter Quill e Doutor Estranho

A previsão é de que o longa chegue aos cinemas em 4 de maio de 2018. “Vingadores 4” tem estreia marcada para 3 de maio de 2019.