‘Vingadores: Ultimato’ tem cenas pós-créditos?

Vingadores: Ultimato‘ entrou em cartaz nessa última quinta-feira (25) e nunca um filme foi tão esperado pelos fãs da Marvel! O longa é a principal estreia dessa semana nos cinemas e quem for conferir o resultado irá se surpreender demais com as escolhas que os Irmãos Russo, diretores dessa produção, tomaram nesse desfecho intrigante.

Quem vai aos cinemas para assistir a qualquer filme da Marvel já sabe a regra: nunca saia da sala antes de os créditos acabarem. Os fãs já entram no cinema tendo em mente que SEMPRE tem pelo menos uma cena pós-créditos de brinde. Só que, dessa vez, essa tradição de mais de 10 anos de filmes foi quebrada.

Em ‘Ultimato’ não há cenas extras. Nenhuma sequer.

A novidade, que vai estranhar muitos fãs dos Vingadores, é um marco definitivo de encerramento de uma longa história contada durante todos esses anos. A saga de super-heróis da Marvel será renovada e logo iremos ver novos rostinhos ocupando as telonas.

O filme é emocionante e traz exatamente isso ao público. É como uma fita de memórias que é repassada nesta trama – e na cabeça dos fãs – de uma maneira comovente e ao mesmo tempo muito satisfatória. Você pode ler a nossa crítica de ‘Vingadores: Ultimato’ (sem spoilers, fica tranquila) clicando aqui.

O que achou da mudança? Felizmente, os minutos a mais são compensados, já que este filme tem uma enorme duração.