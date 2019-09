Visitamos a Casa Warner by Friends e vamos te contar tudo o que vimos lá

A Casa Warner by Friends abre as portas nessa quarta-feira (18), em São Paulo. A exposição imersiva já está com os ingressos esgotados, mesmo depois de anunciar que o prazo para visitas seria estendido por mais uma semana. Ou seja: muitos fãs estão ansiosos para conferir a mostra, que comemora os 25 anos da estreia da série.

O MdeMulher esteve na exposição e vamos te contar tudo o que vimos por lá. Mas, antes disso, temos um aviso importante. Essa jornalista que vos escreve é uma fã antiga de “Friends” e a primeira coisa que posso dizer é: não saber o que eu iria encontrar na Casa foi algo que engrandeceu a minha experiência. A surpresa é um elemento que fez parte da visita – e isso foi ótimo.

Sendo assim, se você irá visitar a exposição o meu conselho é que você não veja spoilers dela. Mas, se a curiosidade estiver grande, ou se você não poderá comparecer à mostra, a seguir eu conto os detalhes do espaço.

Para início de conversa, o Central Perk obviamente está lá. O emblemático sofá é o elemento principal, mas há outras surpresas no espaço.

Todos os visitantes ganham uma chave na entrada e ela serve para ativar interações com o espaço – no Central Park, a Phoebe é a estrela da interação. Através da chave, você ativa o áudio da Phoebe cantando “Smelly Cat” e é possível fazer um lip sync com direito a banquinho e violão. Outro detalhe bacana desse espaço é que você pode beber café de verdade – e de graça, com baristas à disposição do público.

Outros dois espaços que todo mundo sabe que vai encontrar são os apartamentos mais famosos da série, mas o de Chandler e Joey tem uma surpresa especial. Lá você vai encontrar a réplica do famoso peru que a Monica coloca na cabeça – e todo mundo que interage com ele acaba fazendo uma dancinha, como a personagem. Lá também está uma mesa de pebolim – e com a chave de ativação você consegue ouvir o pintinho piando dentro dela . Já o apartamento de Monica e Rachel é usado para abrigar uma lojinha com produtos da série – como camisetas, almofadas e canecas.

Não é preciso dizer que essa exposição é especialmente pensada para as redes sociais, né? A Casa grita Instagram. Mesmo assim, é bacana ver que, para além dos cenários mais famosos, o espaço foca em determinadas cenas icônicas da série. E essa é a parte mais legal, na minha opinião.

Lembra do episódio em que a Phoebe vai ao dentista e suspeita que tenha matado o ugly naked guy/peladão feioso? E lembra do imenso instrumento que os personagens usam para cutucá-lo pela janela? Ele está na exposição, junto ao cenário da sacada de Monica e Rachel. Dá para recriar a cena com seus amigos e gritar “ele está vivo!”

Quer mais uma cena icônica que está na mostra? Então saiba que você pode usar o famoso batom Ichiban – e nem precisa ir até o Japão para isso. O espaço dedicado a ele está bem ao lado de outro objeto insano do Joey: a estátua branca de cachorro que ele comprou quando estava morando sozinho. Você pode literalmente subir nela e recriar a cena em que Chandler e Joey tiram onda, após terem conquistado o apartamento de Monica e Rachel.

Noutro espaço, você vai encontrar parte do cenário em que Monica e Ross fazem sua lendária coreografia de irmãos. Naquele programa de TV que vai ao ar na virada do ano, lembra? Logo ao lado, há réplicas da Gladys e Glynnis, os quadros pavorosos da Phoebe. Neles, há um espaço para você colocar a cabeça e “fazer parte” dos quadros.

Esse é o resumo do que há de mais bacanas da Casa, mas existem também outros elementos. Numa sala, dá para fazer um teste para ver qual personagem é você. Através de perguntas como “você prefere cães ou gatos?” a pessoa vai sendo conduzida através de setas até chegar numa porta – e, ao abri-la, um dos cinco personagens é revelado.

Há também um espaço para ativar – com a chave – cenas e frases famosas de “Friends”, como “oh my God” e “we were on a break”. Nesse mesmo local você poderá ver objetos marcantes da série, como o pinguim de pelúcia do Joey. Por fim, o visitante também tem a oportunidade de convocar os amigos para recriar parte da abertura da série com guarda-chuvas coloridos.

Além dos dois andares dedicados a “Friends”, a Casa Warner também conta com outros dois andares que são divididos entre as seguintes atrações: “Riverdale”, “Young Sheldon”, “Flash”, “Supergirl”, “Harry Potter” e “Doutor Sono”.

