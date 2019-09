Visitamos a nova exposição de Lego e ela é um presente para os saudosistas

Depois da homenagem aos 80 anos de existência de Batman, chegou a vez dos outros personagens da DC Comics ganharem seu espaço. A partir desta sexta-feira (20), São Paulo recebe a mostra de “The Art Of The Brick: DC Super Heroes“, que traz várias esculturas de Lego montadas a mão por Nathan Sawaya – artista americano especializado em esculturas de Lego.

É a segunda vez que o artista vem ao Brasil. Em 2016, ele havia trazido uma exposição parecida, que trazia recriações de grandes clássicos da pintura mundial.

Sobre a exposição atual, 138 obras estão disponíveis em diversas salas dentro da Oca do Parque Ibirapuera. Lá é possível encontrar figuras conhecidas dos fãs, como a Mulher-Maravilha, Super-Homem e o próprio Batman, além de estruturas inéditas feitas a partir da releitura de Nathan. Essa é a maior mostra de Lego da história e ela já esteve em outras partes do mundo antes de desembarcar no Brasil.

Ao todo, a exposição conta com cerca de dois milhões de peças Ao todo, a exposição conta com cerca de dois milhões de peças

“Quero inspirar as pessoas a serem mais criativas e usando Lego é a melhor forma, porque há uma conexão com pessoas de todas as idades”, disse o artista durante a coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira (19). Ele ainda acrescentou que sempre acompanhava os heróis da DC – especialmente o Batman, que é o seu personagem favorito – e que esta exposição era um grande sonho.

Para evitar o rompimento das esculturas, Nathan colou as peças de Lego na hora de montar as obras de arte. Isso torna cada uma delas uma “enorme peça” de Lego por si só. Figuras como o batmóvel levaram mais de três meses para serem feitos.

O artista revelou que o Batman é seu personagem favorito da DC O artista revelou que o Batman é seu personagem favorito da DC

Além das obras, há um espaço para jogar alguns games da franquia Lego e um mural onde o público pode montar a sua própria figura utilizando as pecinhas. Essas duas atrações se encontram no final da visita, junto à loja da mostra, que reúne produtos exclusivos da DC.

Quem gosta dessa segmentação de super-heróis com certeza vai gostar da experiência. A acústica dos ambientes e a transformação visual dos Legos dão aquele sentimento nostálgico de volta à infância/adolescência. E é muito prazeroso estar num local onde você se sente em casa.

Nathan usou os personagens da DC para criar as obras, brincando também com o seu imaginário. Eis aqui o Aquaman relaxado em uma banheira Nathan usou os personagens da DC para criar as obras, brincando também com o seu imaginário. Eis aqui o Aquaman relaxado em uma banheira

The Art Of The Brick: DC Super Heroes

Quando: De 20 de setembro a 30 de novembro.

Horário: Terças as sextas, das 9h às 20h (última sessão às 19h)/ sábados e domingos, das 9h às 19h (última sessão às 18h).

Onde: Oca do Parque Ibirapuera (Avenida Pedro Álvarez Cabral, s/n, Portão 2).

Preços: 40 reais a inteira e 20 a meia-entrada. Crianças de 5 a 12 anos pagam meia.

Onde comprar os ingresos: No site da Livepass ou na bilheteria do evento.