Vivien Leigh vai ganhar cinebiografia com roteiristas de ‘Feud’

“Feud: Bette and Joan” fez sucesso ao narrar o lendário conflito entre Bette Davis e Joan Crawford. Depois de tantos elogios, os roteiristas da série, Michael Zam e Jaffe Cohen, estão encarando mais um projeto ousado! A dupla tem trabalhado na cinebiografia de uma das estrelas mais famosas de todos os tempos, a atriz Vivien Leigh.

De acordo com a Variety, a produção promete ser uma adaptação do livro “Vivien Leigh: A Biography”, de Hugo Vickers. O filme deve abordar episódios diversos da vida da diva, como o seu casamento com Laurence Olivier, que aconteceu entre os anos 1940 e 1960. Por enquanto, ainda não há data de estreia, nome oficial ou elenco escolhidos para o longa.

Ao longo da carreira, Vivien faturou duas estatuetas do Oscar por suas brilhantes atuações em “…E o Vento Levou” (1939) e em “Uma Rua Chamada Pecado” (1951). Além disso, foi premiada no Tony Awards, em 1963, pelo espetáculo teatral “Tovarich”.

A atriz sofria de transtorno bipolar e tinha recorrentes crises de tuberculose. Ela morreu em 1967, aos 53 anos de idade.