Você sabia que Lady Gaga está concorrendo ao Oscar pela segunda vez?

Agora é oficial: Lady Gaga é uma das indicadas ao Oscar 2019 de Melhor Atriz. Vai ser difícil desbancar Glenn Close, por “A Esposa”, e até mesmo Olivia Colman, por “A Favorita”, mas ninguém nega que a interpretação de Gaga em “Nasce Uma Estrela” foi uma das maiores surpresas que o cinema nos trouxe em 2018.

Mas o que nem todo mundo sabe é que ela já concorreu ao homenzinho dourado anteriormente. E como agora Gaga está na disputa em duas categorias – Melhor Atriz e Melhor Canção Original – isso significa que a bonita já soma três indicações no currículo.

A primeira vez em que Gaga figurou na premiação mais prestigiada do cinema foi no ano de 2016. Ela concorreu a Melhor Canção Original pela música “Til It Happens to You”, que faz parte da trilha sonora de “The Hunting Ground”, documentário a respeito de estupros cometidos nas universidades americanas. Essa indicação foi dividida com Diane Warren.

Naquele ano as duas perderam o prêmio para Sam Smith e Jimmy Napes, responsáveis pela música “Writing’s On The Wall” de “007 Contra Spectre”. Mesmo assim, Gaga protagonizou um dos melhores momentos da cerimônia do Oscar de 2016, ao apresentar “Til It Happens to You” com a participação de vítimas de estupro.

A letra fala sobre o fato de que você não sabe como se sente uma vítima até que um abuso sexual aconteça na sua vida. Vale a pena relembrar a performance no Oscar e também o clipe emocionante dessa música.

Agora, por mais que Gaga não seja a provável vencedora do prêmio de Melhor Atriz, ninguém duvida de que ela leve a estatueta de Melhor Canção Original por “Shallow”. Essa indicação ela divide com Mark Ronson, Anthony Rossomando e Andrew Wyatt. Apesar de interpretar a canção, Bradley Cooper não concorre com o grupo, pois a categoria prestigia apenas os compositores.

Mesmo assim, certamente Bradley subirá ao palco para apresentar “Shallow” ao lado de Gaga – e a gente já imagina que esse será um dos pontos altos da cerimônia desse ano. Relembre aqui essa música que, sem dúvida, merece o prêmio: