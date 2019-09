Volta ao mundo em 120 séries de TV: veja a melhor produção de cada país

A gente sabe quais são as melhores séries de TV dos Estados Unidos, é fã de algumas produções inglesas, maratona a espanhola “La Casa de Papel” e adora as brasileiras – vai dizer que você não ama “A Grande Família“?

Mas você sabe qual a melhor série de TV já feita no Vietnã, ou no Zimbábue? Ou então, nem precisamos ir muito longe… sabia que no Uruguai há uma série de terror chamada “Voces Anónimas“, que existe desde 2006 e conta histórias reais de eventos sobrenaturais?

Pois o site RAVE Reviews, junto com o estúdio de design inglês NeoMam organizou uma verdadeira volta ao mundo em 120 séries de TV. Com base nas avaliações do site IMDb, banco de dados referência em produções para cinema e televisão, eles listaram as séries com maiores notas em cada país do mundo. Ok, segundo a ONU, há 193 países no planeta, mas apenas 120 deles têm produções de TV registradas e avaliadas no IMDb. Então vamos lá.

Nos Estados Unidos, a melhor série de TV é o clássico “Breaking Bad”. Ele disputava a primeira posição com “Game of Thrones”, que perdeu o posto após a última temporada, que não agradou aos fãs. No Reino Unido, a queridinha é “Sherlock”, aquele com o Benedict Cumberbatch no papel-título, sabe? No Brasil… a mais bem avaliada é “O Mecanismo”, da Netflix. Você concorda?

A Argentina tem uma série de 2002 liderando o ranking, chamada “Los Simuladores”. Passava aqui no Brasil no canal Sony, alguém lembra? “Arquivo X” está na lista, sabe em qual país ela é produzida? No Canadá! Na Colômbia, a série mais bem avaliada é sobre o lendário traficante Pablo Escobar, e se chama “El Patrón del Mal”. “La Casa de Papel” é a top da Espanha, e a animação “Death Note” a do Japão.

E, dentre as séries do mundo inteiro, quer saber qual tem a melhor nota de todas? É “Koombiyo“, do Sri Lanka, com a nota 9,8. Koombiyo significa “formigas” em português, e a série, que foi ao ar de 2017 a 2018 conta a história de um morador de rua que se envolve com o crime organizado. E essa série tem um mistério da vida real: o principal roteirista de “Koombiyo” desapareceu misteriosamente. Eita!

O gênero mais popular entre as séries em todo o mundo é o drama – 25% dos programas são com essa temática. Na sequência vem comédia (21%) e depois suspense/crime (19%).

Os infográficos abaixo são um prato cheio para quem gosta de séries feitas em outros países. Veja a lista completa e faça bom proveito!

Veja quais são as melhores séries da América do Norte e América Central

Bahamas – Island of Bryan

Barbados – Keeping Up with the Joneses

Belize – Mad Dogs

Canadá – The X-Files

Costa Rica – La Pensión

Cuba – Algo más que soñar

Estados Unidos – Breaking Bad

Jamaica – A DAY IN THE LIFE OF TYLER1

México – Narcos: Mexico

Panamá – Quién TV

República Dominicana – Trópico

Trinidad e Tobago – Westwood Park

Veja quais são as melhores séries da América do Sul

Argentina – Los Simuladores

Bolívia – Sigo siendo el Rey

Brasil – O Mecanismo

Chile – 31 Minutos

Colômbia – Pablo Escobar: El Patrón del Mal

Equador – Enchufe.tv

Guiana – Guyane

Paraguai – González vs. Bonetti

Peru – Latin Lover

Uruguai – Voces anónimas

Venezuela – Kassandra

Veja quais são as melhores séries da Europa

Albânia – Besa

Alemanha – Dark

Armênia – Chaos

Áustria – Braunschlag

Bélgica – In de Gloria

Bielorrússia – Turtl’ Pavr!

Bósnia e Herzegovina – Lud, zbunjen, normalan

Bulgária – Pod prikritie

Croácia – Bitange i princeze

Chipre – Vourate Geitonoi

República Tcheca – Cetnické humoresky

Dinamarca – Forbrydelsen

Eslováquia – Za sklom

Eslovênia – Truplo

Espanha – La casa de papel

Estônia – Litsid: The Whores

Finlândia – Madventures

França – Les Revenants

Grécia – Sto Para Pente

Holanda – Penoza

Hungria – Aranyélet

Islândia – Ófærð

Irlanda – Love/Hate

Itália – Gomorrah

Kosovo – Çka ka Shpija

Latvia – Liktena Lidumnieki

Liechtenstein – Ferdy

Lituânia – Starkaus & Radzeviciaus keliones

Luxeburgo – Comeback

Macedônia – Prespav

Malta – Division 7

Montenegro – Budva na pjenu od mora

Noruega – Skam

Polônia – Kryminalni

Portugal – Odisseia

Reino Unido – Sherlock

Romênia – Umbre

Sérvia – Senke nad Balkanom

Suécia – Bron/Broen

Suíça – The Team

Turquia – Leyla and Mecnun

Ucrânia – Nyukhach

Veja quais são as melhores séries da África

África do Sul – Black Sails

Argélia – Sultan Ashour 10

Angola – Jikulumessu

Botswana – Saving Sirga: Journey into the Heart of a Lion

Congo – The Widow

Egito – Wannous

Gâmbia – Roots

Gana – An African City

Madagascar – Madagascar

Malaui – The Boy Who Harnessed the Wind

Marrocos – Moudawala

Nigéria – Tinsel

Quênia – Sue Na Jonnie

Tanzânia – Siri ya Mtungi

Tunísia – Choufli Hal

Uganda – Beneath The Lies

Zimbábue – Studio 263

Veja quais são as melhores séries da Ásia

Afeganistão – Afghan Star

Arábia Saudita – Khawatir

Azerbaijão – Balta

Bahrain – Arabia Motors

Bangladesh – Aaj Robibar

Butão – Princess and I

Brunei – Aseudal Yeondaegi

Catar – Imam

Cazaquistão – Kazakh Khanate

China – Meteor Garden

Coréia do Sul – Miseuteo Shunshain

Emirados Árabes Unidos – Farouk Omar

Filipinas – Mara Clara

Georgia – Tiflisi

India – Sacred Games

Indonésia – Si Doel Anak Sekolahan

Irã – Shabhaye Barareh

Iraque – Kurd Idol

Israel – Shtisel

Japão – Death Note: Desu nôto

Jordânia – Al Hajjaj

Kuwait – Swar Shuaib

Líbano – Al Hayba the Comeback

Malásia – Saladin

Mongólia – Marco Polo

Nepal – Himalaya Roadies

Paquistão – Enaaya

Quirguistão – Born in the USSR

Rússia – Kukhnya

Singapura – Serangoon Road

Sri Lanka – Koombiyo

Síria – Al-Zeer Salem

Taiwan – Wo men yu e de ju li

Tailândia – Love By Chance

Vietnã – Gap nhau cuoi nam: Tao quan

Veja quais são as melhores séries da Oceania

Australia – Farscape

Nova Zelândia – The Almighty Johnsons

Vanuatu – Love Patrol