Em um clima burlesco, o trailer de “O Rei doShow” mostra a trapezista Anne, vivida por Zendaya, se apaixona por Phillip, interpretado por Zac Efron.

A atriz insistiu em fazer as cenas no trapézio, impressionando o ator de “High School Musical” e o diretor Michael Gracey.

Baseado em fatos reais, o musical conta a história do nascimento showbiz e do visionário Phineas Taylor Barnum – conhecido como “o príncipe das falcatruas” – começando um circo do zero, além de um museu de curiosidades.

Criador do Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus e do lendário “Maior Espetáculo da Terra”, o personagem é interpretado por Hugh Jackman.

O filme tem músicas produzidas por Benj Pasek e Justin Paul, ganhadores do Oscar por “La La Land: Cantando Estações” e tem estréia marcada para 28 de dezembro.