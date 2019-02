Água gelada com limão reduz a fome e combate a retenção de líquidos

Josiane Booz mede 1,70 m e foi dos 153 kg para os 73 kg

“Finalmente tinha chegado o grande dia da minha cirurgia de redução de estômago. Eu estava sentada na salinha de espera do hospital naquele novembro de 2009 imaginando me livrar dos meus 153 kg. Já conseguia me ver cheia de disposição para brincar com meu filho, sair com meu marido e me vestir com roupas bonitas. Mas aí veio a bomba: “O hospital está em greve. Teremos que adiar sua cirurgia para daqui a um ano”, disse o médico. Nossa… Custei a acreditar que aquilo estava acontecendo. Senti um nó na garganta, um aperto no coração. Ali, cega de dor, não consegui perceber que aquele pesadelo significava o pontapé inicial para a minha transformação. Sofri muito até entender que eu era capaz de emagrecer por conta própria, sem cirurgia!

Minhas prioridades eram ser mãe e comer Durante muitos anos, fui refém de dietas malucas e de remédios para emagrecer. Depois que me casei com o Halisson, em 2002, tudo piorou, pois mudei de cidade e parei de trabalhar. Muito ansiosa, passei a comer descontroladamente. E nunca mais subi em uma balança. Só notava que tinha ultrapassado todos os limites porque a cada dia minhas roupas ficavam mais apertadas. Cheguei ao ponto de ter uma única calça jeans, que usei por três anos seguidos!

Aí, quando engravidei, em 2003, passei a comer o dobro. Acredite se quiser! Acho que ganhei mais de 50 kg na gestação. Os médicos me davam bronca, minha família me alertava, mas eu havia perdido o bom senso. Tinha duas prioridades na vida: ser mãe e saciar minha gula.

Achava que toda mulher era melhor que eu

Quando meu filho nasceu, em 2004, finalmente prestei atenção em mim. Com mais de 150 kg, me dei conta de que a solução era a cirurgia bariátrica. O estrago tinha sido grande demais. Aí, comecei minha maratona para conseguir fazer a operação gratuita pelo SUS. Precisei passar por vários especialistas até ser aprovada e entrar na fila. Esperei por longos cinco anos. Enquanto isso, minha vida passava sem que eu a aproveitasse.

Nunca sentava no chão para brincar com meu filho. Nunca conseguia levá-lo ao parque, porque ficava muito cansada e sentia dores no corpo. Deixei de ir às festinhas e reuniões na escolinha dele por pura vergonha de ser vista em público. Tinha pavor do julgamento alheio.

Como esposa, eu também era um fracasso. Nossa vida de casal não existia. Não tínhamos mais paixão nem intimidade. Esqueci de mim como mulher. Abandonei a vaidade. Usava sempre a mesma meia dúzia de roupas. Vivia de mau humor e insegura. Desenvolvi um ciúme doentio pelo meu marido. Na minha cabeça paranoica, qualquer mulher que desse bola para ele era melhor do que eu. O Halisson tentava me confortar, era sempre muito carinhoso. Mas não adiantava. Eu era muito infeliz.”

Eliminei 25 kg no primeiro mês!

Queria muito emagrecer, mas não podia esperar tanto tempo pela cirurgia bariátrica. Foi então que decidi que ia tentar emagrecer com o meu esforço.

Em março de 2010, fui para a rua e fiz 20 minutos de caminhada, me rastejando, com muita vergonha. Mas fiz! Também revolucionei o meu cardápio. Cortei açúcar, frituras, sal, massas, temperos prontos, guloseimas e refrigerantes. Aí, descobri pela internet que o limão e a água gelada ajudavam a acelerar o metabolismo e a perder peso. Oba! Passei a tomar 3 litros de água com cinco limões espremidos todos os dias!

É claro que foi difícil. Eu sonhava com comida e ficava com água na boca só de pensar. Mas aí tomava minha misturinha e a gula ia embora. Só no primeiro mês, emagreci 25 kg!

Durante os oito meses de emagrecimento, fui 100% fiel à minha dieta: 3 litros de água gelada com limão, caminhadas todos os dias e reeducação alimentar. E minha disciplina foi recompensada: consegui eliminar 80 kg apenas com minha força de vontade, sem cirurgia!

O bacana é que ao longo dessa transformação ganhei mais do que um corpo em forma: tenho uma nova cabeça, outra vida, sou uma mulher mais inteira e realizada! Fiquei mais disposta, mais doce e recuperei o prazer de viver. Aprendi que a felicidade não está no meu prato! Para mim, ser feliz é poder andar para cima e para baixo sem me cansar, me vestir bem e sair com minha família. Na primeira festa a que fui com meu marido depois do meu emagrecimento, olhei para o céu e agradeci por ter tido forças para chegar até ali. Me senti uma vencedora!

Como a água gelada é termogênica, o organismo se esforça para consumi-la e queima calorias

Fruta diminui a fome e combate a retenção de líquido

A água é uma poderosa aliada na guerra contra os quilos. Ela atua como moderador de apetite e estimulante do metabolismo. Segundo estudos, o líquido ajuda a comer 15% menos, acelera a queima de calorias em 30% e diminui a absorção de carboidratos e gorduras. Mas há dois segredinhos que potencializam o efeito: beber água gelada e com o sumo de limão espremido – sem açúcar, ok? Como a água gelada é termogênica, nosso organismo faz um grande esforço para consumi-la. Isso ajuda o corpo a queimar mais calorias.

“Já o limão é um alimento funcional, rico em vitamina C, cálcio, fósforo, ferro, potássio, sódio e vitaminas do complexo B, que aceleram a digestão, combatem a retenção de líquido e contribuem para a desintoxicação do organismo. A fruta também faz o metabolismo trabalhar mais, detonando as gordurinhas”, explica a nutricionista Elizabete Presa. De acordo com a profissional, o ideal é espremer um limão em cada copo (250 ml) de água gelada. Ela recomenda o consumo de quatro copos da mistura por dia. Essa quantidade não tem contraindicação e não prejudica o estômago. A seguir, veja a lista de benefícios do limão e turbine sua dieta:

Acelera a digestão

A acidez da fruta ajuda na digestão, acelerando o metabolismo e queimando mais calorias.

Desintoxica o organismo

O limão faz uma limpeza geral no organismo. Ele tonifica o fígado, diminui o colesterol ruim, combate os radicais livres (ajuda na prevenção de rugas!) e faz o corpo trabalhar direitinho!

É diurético

Sabe aquele inchaço na barriga, coxas e bumbum? O limão age diretamente sobre ele! Por ser rica em potássio, a fruta auxilia na eliminação de sódio e também combate a celulite.

Dá saciedade e controla a ansiedade

A fruta é rica em pectina, uma fonte de fibras que prolonga a sensação de saciedade e controla a ansiedade.

