Alice Wegmann diz que vem lutando contra transtorno alimentar há 7 anos

Alice Wegmann, protagonista de “Onde Nascem os Fortes”, esteve no “Encontro com Fátima Bernardes” nessa segunda-feira (16) e revelou que tem distúrbio alimentar. A atriz de 22 anos convive com o problema desde os 15. Na época, ela embarcou numa dieta para fazer seu primeiro trabalho na TV e isso acabou acarretando em um transtorno alimentar.

“Fiz oito anos de ginástica olímpica, treinava sete horas por dia, e eu tenho uma estrutura mais larga. E eu, com 15 anos, não entendia muito isso, eu queria me encaixar em algum lugar e comecei a ter problemas por causa disso, porque comecei a fazer dieta, comecei a almejar um outro corpo que eu não poderia ter porque não faz parte da minha estrutura, e estou conseguindo finalmente abrir o meu olhar sobre isso, enxergar pessoas que também passam pela mesma coisa e falar sobre isso”, desabafou.

Ela também disse que ainda sofre com os padrões de magreza que são impostos. “Nós somos brancas, de olhos claras. Tenho total consciência do meu privilégio, mas ainda assim eu sofro com esses padrões, ainda assim eu sofro com essa pressão e, por causa disso, acabei desenvolvendo esse transtorno”.