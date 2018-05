Para uma futura noiva, escolher o tipo de casamento é tarefa tão particular quanto bater o martelo sobre o vestido ideal. Queremos dizer que, em ambos os casos, não existe uma regra a seguir, mas sim uma decisão que pode se basear nos mais diferentes fatores – a propósito, se você estiver em dúvida, nosso teste te ajudará a descobrir qual estilo de cerimônia mais combina com você.

Entre os tais fatores, o de realizar um antigo sonho costuma ter um peso, digamos, mais significativo: algumas noivinhas, por exemplo, se imaginam dizendo “sim” com o pé na areia e vista para o mar, enquanto outras querem mesmo é subir no salto e riscar os corredores de uma tradicional igreja, capela ou paróquia.

Ainda, existem as que optam por lugares a céu aberto, no campo, com direito a serras, montanhas, muito verde e aquele friozinho característico. Se identificou? Então vem com a gente explorar 10 destinos – brasileiros – de montanha, em diferentes regiões do país, perfeitos para um casamento de princesa, à la Família Real.

Monte Verde – Minas Gerais

Monte Verde, em Minas, é uma espécie de “Suíça brasileira” – ganhou fama até pelos chocolates, de ótima qualidade. O município (que, na verdade, fica na cidade de Camanducaia, a 450 quilômetros de Belo Horizonte) atrai casais durante o ano inteiro, mas é no inverno, claro, que os apaixonados costumam lotar o local.

Charmosa até dizer chega, Monte Verde é ideal para realizar um casamento: tem arquitetura em estilo europeu, preços para todos os bolsos e é um ótimo lugar para observar o pôr do sol – ou usá-lo como fundo para suas fotos vestida de noiva, que tal?

–

Campos do Jordão – São Paulo

Quem é do estado de São Paulo com certeza já visitou – ou ouviu falar sobre – Campos do Jordão. É que o destino, localizado na Serra da Mantiqueira, é um dos mais bombados durante o inverno brasileiro, graças à combinação entre chalés delicados e a natureza selvagem para ser explorada (tem trilha a perder de vista, um teleférico que passa pelo meio das árvores, pedra famosa como cartão-postal…). Casais que decidirem celebrar a união por lá podem contar com diferentes opções de igrejas, templos, pousadas e hotéis, luxuosos ou mais simples – sempre com a atmosfera romântica que paira sob o local.

–

Visconde de Mauá – Rio de Janeiro

Assim como Campos do Jordão, Visconde de Mauá também está localizada na região da chamada Serra da Mantiqueira, mas dessa vez no estado do Rio de Janeiro. A cidade, outra favorita para visitar durante o inverno, reúne cachoeiras, passeios a cavalo e uma infinidade de pousadas com vibe aconchegante. Dá para unir o útil ao agradável, combinando cerimônia e lua de mel no mesmo lugar.

–

Gramado – Rio Grande do Sul

Nas temporadas frias, Gramado, junto com a vizinha Canela, é unanimidade para turistas, do Brasil e de fora, em matéria de preferência. Famosa pela semelhança com cidades alemãs, já que foi influenciada pela colonização do país durante o século XX, oferece uma overdose de chalés fofos e lojinhas de artesanato.

Para os que estão prestes a se casar, ao escolher a cidade como cenário, são três as melhores opções: primeiro, realizar a cerimônia durante a primavera, quando as famosas hortênsias dão as caras. Outra alternativa é aproveitar a decoração de Natal, que costuma enfeitar a cidade, e planejar a festa para o mês de dezembro. Por fim, para noivos e noivas menos tradicionais, a cidade divulgou, em abril passado, que começará a oferecer casamentos tipo relâmpago, em uma capela – tipo o que os americanos fazem em Las Vegas, sabe¿

–

Lages – Santa Catarina

A maior cidade em extensão da Serra Catarinense, Lages é também conhecida como a capital brasileira do chamado “turismo rural”. Ou seja, fazendas das mais tradicionais – com cavalgagem e pesca turística -, muita fauna e flora não vão faltar por lá.

Anualmente, lá acontece, também, a Festa Nacional do Pinhão, durante o feriado de Corpus Christi. A famosa comemoração, que tem a semente como ingrediente principal, reúne shows de artistas nacionais e boas opções gastronômicas.

Famosa pelo turismo religioso, vantagem para os casais católicos que desejam oficializar as coisas na cidade, Lages é cheia de monumentos e igrejinhas a escolher!

–

Balsa Nova – Paraná

Localizado na região metropolitana de Curitiba, o município de Balsa Nova, assim como os outros dessa lista, ganha pontos extra por conta de suas belezas naturais: lá, você terá contato com campos floridos, diversas cachoeiras, cânions, vales e rios podendo, de repente, eleger uma dessas paisagens como local do casamento.

A cidade atrai, ainda, estudantes de arquitetura e engenharia do país inteiro, que vão para lá com o objetivo de explorar grandes construções – uma delas, a chamada ponte sobre o Rio dos Papagaios, foi tombada pelo Patrimônio Histórico e Cultural. Casais que simpatizam com a história do Brasil também têm tudo para se encantar com o lugar, que apresenta diferentes museus e igrejas da antiguidade.

–

Guaramiranga – Ceará

Para quem acha que o Nordeste, ou melhor, o Ceará, é feito só de praias e calorzão, apresentamos o município de Guaramiranga, localizado na região serrana do estado.

O local, menor município de todo o Ceará, se destaca exatamente pela proposta diferente do que costumamos conhecer: atrai personalidades da cena artística, pois abriga festivais de teatro, jazz e blues, possui flora rica (já ganhou o título de “cidade das flores”) e as temperaturas, acredite se quiser, são baixas, atingindo a região durante o ano inteiro. Ah! Prédios históricos e trilhas ecológicas completam o menu do local, que tem tudo para abrigar seu casamento com o melhor da natureza e, de quebra, garantir as melhores fotos da sua vida.

–

Domingos Martins – Espírito Santo

A aproximadamente 40 quilômetros de Vitória, Domingos Martins é um município dotado de montanhas e picos – sendo que quase sua totalidade fica a 500 metros de altitude. Entre as “atrações”, além das construções com influência alemã e italiana, que garantem um ar bucólico ao local, pense em aproveitar muito a alta gastronomia do lugar, que combina perfeitamente com o clima friozinho de sempre (as temperaturas não costumam passar dos 12 graus).

O destaque de Domingos Martins está, na verdade, na Pedra Azul – com dois mil metros de altura, a formação rochosa tem tom impressionante, que muda conforme a incidência da luz do sol. Ao redor da pedra, por sua vez, há um parque estadual todo dedicado ao turismo, com piscinas naturais, cachoeiras mil e trilhas para todos os gostos.

Precisa de mais? Que tal, então, aproveitar a estadia na cidade e dizer um sonoro “sim” para a pessoa amada?

–

Chapada Diamantina – Bahia

Boa opção para os aventureiros, a Chapada Diamantina, região serrana protegida pelo parque nacional homônimo, no centro da Bahia, é um dos lugares mais bonitos do Brasil – se a intenção for realizar um casamento com belezas de tirar o fôlego, lá é o lugar ideal.

Cachoeiras incríveis, formações rochosas que desembocam em poços de água cristalina, grutas, montanhas e natureza de todo o tipo garantem um verdadeiro espetáculo na região, que conta com 24 municípios diferentes.

Marcou o casamento na Chapada? A melhor alternativa é, como já sugerimos, ficar para a lua de mel, já que os roteiros de turismo ecológico de lá são de encher os olhos – e parecem não ter fim.

–

Chapada dos Veadeiros – Goiás

Misticismo, amor pela natureza e sede de aventura são alguns dos motivos que fazem a Chapada dos Veadeiros atrair turistas nativos e gringos durante os doze meses do ano. A área é, na verdade, uma das microrregiões de Goiás, e abriga diferentes cidades, famosas pelas grandes cachoeiras, vegetação típica do Cerrado e formações rochosas.

Trilhas (muitas vezes, difíceis para quem não está acostumado com a atividade), variedade de restaurantes e bares e boas alternativas de hospedagem são outras vantagens da região, que atrai mais visitas em julho. Um casamento por lá não precisa ser radical, nem exigir muito esforço dos convidados (a menos que esse seja o sonho do casal): vilinhas pacatas com pousadas esotéricas e casas coloridas, presentes em algumas das cidades da Chapada, podem servir como local ideal e dos mais charmosos para consolidar o matrimônio.

–

Partiu casar?